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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Шестая полоса
Культура
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Слушаем оперу

Проекты фонда «Таланты мира» популяризируют классическое вокальное искусство
Автор фото: Анна Добролежа | Слушаем оперу
Фото автора.

В областном музыкальном театре с проектом «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» выступил оперный певец, бывший солист театров «Новая опера», «Геликон-опера» Давид Гвинианидзе (баритон). Теперь он активно выступает с концертами по России и за рубежом, руководит фондом «Таланты мира», который занимается сохранением культурного наследия. Просветительская работа Гвинианидзе отмечена грамотами Министерства культуры РФ и Президента РФ за популяризацию российского искусства, золотой медалью за меценатство. В интервью «РВ» Давид рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться его фонду и своей сольной карьере.

Р.В. – Давид, ваш концерт посвящен Муслиму Магомаеву. Что значит для вас творчество мэтра?

Д.Г. – Мой педагог часто рассказывала мне об этом великом певце, но я не увлекался его творчеством. Когда я переехал в Москву из родной Грузии, хотел познакомиться с ним, но не удалось: вскоре Магомаев ушел из жизни. Я сразу позвонил Тамаре Ильиничне Синявской и попросил у нее разрешения провести в память о Магомаеве «Парад лучших баритонов России». В дальнейшем, занимаясь проектами, посвященными Магомаеву, я полностью утонул в его творчестве, он стал моим кумиром. Его творчество – книга, которую невозможно до конца дочитать, потому что он был многогранно одаренным человеком.

Р.В. – Исполнять репертуар великого артиста непростая задача. Как вы с ней справляетесь?

Д.Г. – Перед выступлением я стараюсь не слушать исполнение Муслима, чтобы не пытаться повторять, ведь копия всегда хуже оригинала. Я через себя пропускаю его песни и стараюсь преподносить зрителям свою вариацию знаменитых композиций. Репертуар Магомаева архисложный, потому что он обладал сильным голосом и бесподобной техникой, проходил стажировку в Ла Скала, был прекрасным оперным артистом и мог легко исполнять сложные произведения. Поэтому, когда его хиты перепевают артисты с недостаточными вокальными данными, мне хочется запретить их концерты. То же самое я бы сделал с театрами, в которых дилетантски исполняют оперу, ведь это антипропаганда искусства.

Р.В. – Как вам пришла идея создания фонда?

Д.Г. – В 2002 году, когда я 24-летним юношей переехал в Москву, стал служить в театре «Новая опера», у меня было много свободного времени, поэтому я искал дополнительное занятие. С детства я привык вести активный образ жизни, ходил в кружки, играл в спектаклях, после окончания школы учился в двух университетах, преподавал в музыкальной школе, работал в музучилище, служил в двух театрах. Я много выступал в благотворительных проектах и решил создать организацию, которая бы помогала артистам делать проекты, фестивали, конкурсы и популяризировать вокальное искусство.

Р.В. – Какие проекты проводит ваш фонд?

Д.Г. – Наш фонд ведет более 30 проектов, в которых участвуют 200 исполнителей России и зарубежья. Опера – это консервативный жанр, в котором сложно придумать что-то новое. Но нам все-таки удалось создать несколько необычных проектов. Например, дуэли теноров и баритонов, теноров и басов, баритонов и басов, королевский турнир. Музыкальное соперничество завораживает зрителей. В первом отделении концерта артисты представляют «визитные карточки», во втором проходит соревнование не только вокальное, но и актерское. Подобными проектами мы вовлекаем зрителей в оперное искусство.

Наш фонд дает возможность не только публике познакомиться с ведущими оперными исполнителями, но и солистам мирового масштаба обрести нового зрителя. Многие из них благодаря нашим проектам впервые приезжают в Россию. После первого большого концерта в Йошкар-Оле солист Метрополитен-опера Адам Кляйн пожал мне руку и сказал: «Спасибо за вашу работу и за возможность нам знакомиться с новой публикой». Для меня это было удивительно, ведь это мы должны были благодарить знаменитого артиста за участие в проекте.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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