Осталось дыхание

В «Зале на Грибоедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма состоялся вечер памяти режиссера, публициста Татьяны Даниловны Шестаковой

Она была членом Союза журналистов РФ, Союза театральных деятелей РФ, Правления Рязанского отделения СТД, Общественного совета при региональном министерстве культуры и туризма. Коллеги, ученики, близкие друзья Татьяны Даниловны делились воспоминаниями об этом светлом и жизнелюбивом человеке, настоящем профессионале своего дела. В марте ей исполнилось бы 72 года.

Как преподаватель сценарного мастерства она учила своих студентов не пользоваться шаблонными приемами. Ее сценарные ходы никогда не расслабляли зрителя, а наоборот, уводили к радости сотворчества. Это отмечали многие, кто пришел на вечер памяти.

– Люди уходят, но остаются их дела, их дыхание. Татьяна Даниловна написала множество сценариев для городских и областных праздников. Лучше других понимала специфику театральной деятельности, писала критические рецензии на спектакли. Наша задача – помнить, любить ее и наследие, которое она нам оставила, – говорит председатель Союза театральных деятелей Константин Кириллов.

На сцене Театра на Соборной и сейчас идет спектакль «Яр» по сценарию Татьяны Шестаковой. Это первая попытка перевести на сценический язык единственное большое прозаическое произведение Сергея Есенина о дореволюционной рязанской деревне. Спектакль был удостоен различных премий.

Много лет Татьяна Шестакова посвятила работе в Рязанском филиале Московского государственного института культуры. Некоторые из ее учеников стали известными деятелями культуры.

– Татьяна Даниловна сокрушалась, что молодые актеры были не всегда требовательны к своей сценической речи. Она видела в этом небрежность по отношению к зрителям. Схалтурить, говорила она, иногда можно, но так, чтобы этого никто не увидел. Сама она никогда не позволяла себе небрежностей в чем-либо, – вспоминает председатель Общественного совета при министерстве культуры и туризма, преподаватель института Людмила Андрюкина.

На вечере памяти прозвучали авторские стихотворения и музыкальные посвящения Татьяне Шестаковой в исполнении Дмитрия Лунева, Нурислана Ибрагимова (ведущего вечера), Ихтиандра Кадирова и других. Состоялась презентация методического сборника сценариев Татьяны Даниловны. На большом экране собравшиеся увидели фотографии разных лет Татьяны Шестаковой, отрывки анимационных кукольных фильмов «Лафертовская маковница» и «Капитанская дочка», снятые по ее сценариям.