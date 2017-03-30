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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Пятая полоса
Семья
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Оптимальный вариант

Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Оптимальный вариант
Фото: РИА «Новости» .

Школа будущих родителей в Рыбном – не совсем обычная, она создана на базе школы-интерната. В этом есть свои плюсы и минусы. Но плюсов – больше. Об этом мы говорим с руководителем Центра подготовки поддержки и сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений Натальей Валерьевной Цыпич.

03-28-44 Наталья Цыпич,

руководитель Центра подготовки, поддержки и сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат»

Чему учат

В ШПР приходят разные люди, которые хотят взять ребенка из детского дома. По наблюдениям Натальи Валерьевны (а центр работает в Рыбном уже 9 лет), нельзя выделить какую-то доминирующую группу. Есть успешные родители, которые вырастили своих детей. Есть такие, у кого со своими детьми не сложились отношения. Есть, наконец, бездетные люди, для них иметь ребенка жизненно важно. Или пары, не имеющие детей в совместном браке. И они решают усыновить ребенка. Как же обучают будущих приемных родителей? Наталья Валерьевна рассказывает:

– Они обучаются два с половиной месяца. Одиннадцать занятий по три часа. Плюс домашние работы и материалы для самостоятельного изучения. На первых занятиях нужно установить контакт с людьми. Я начинаю им рассказывать о том, что приемное родительство – это работа. Она требует определенных навыков, этому надо учиться. Наша школа существует для того, чтобы человек понял: хотеть и мочь – это разные вещи. И поэтому мы начинаем с того, что человек должен обладать определенными компетенциями, многое должен знать и уметь, определенными качествами обладать. Если я не очень ласковая, я могу быть родителем? А почему бы и нет? Зато я понимаю возрастные особенности ребенка. Я не могу лишний раз его обнять, но я могу его направить, выслушать. То есть мы начинаем постепенно разбирать, все ли необходимые качества у человека присутствуют? Не всегда. Но мы можем развиваться, как профессионалы на своей работе. Школа приемного родителя поможет нам какие-то качества развить, дать толчок к их развитию. Потом мы начинаем смотреть, откуда к нам ребенок пришел, что это за семья.

Самое трудное, по ее мнению, да и директора интерната Валерия Николаевича Протасова, который тоже участвует в нашем разговоре, объяснить взрослым людям, что интернатские дети – всегда с особенностями. У каждого из них за спиной негативный жизненный опыт. Практически все они перенесли жестокое обращение.

– Мы начинаем разговаривать о том, что такое жестокое обращение, какие последствия его для ребенка, – продолжает Наталья Цыпич.– Мы разбираем все, что происходило с ребенком: стресс расставания, жестокое обращение, плохое питание, физические наказания. Этот ребенок приходит к нам в семью. Мы говорим и о нормальном развитии. Родитель должен понимать, знать этапы нормального развития ребенка, а также уметь распознавать кризисы развития и последствия травматического прошлого. Вы берете грудного ребенка, что с ним происходит, пока он вырастет до подросткового возраста. Обычно наши занятия – не лекционные. Я все время стараюсь вытянуть из них их опыт. Они мне твердят: мы не педагоги. Но все вспоминают себя, детей своих друзей. На таком бытовом личном опыте они вытаскивают из себя знания о ребенке новорожденном, ребенке раннего возраста. Постепенно они чувствуют радость от того, что они все это знают. Они, оказывается, все умеют, знают и начинают активно общаться, высказывают свои гипотезы.

Каков результат

Следует отметить, что в школу приемных родителей слушатели записываются самостоятельно по мере необходимости или по направлению органов опеки. Сегодня обучение в школе – обязательное условие для усыновителя или будущего опекуна. Почему? Занятия в школе помогают взрослым людям определиться – они действительно готовы взять в семью чужого ребенка?

– Если выпускники ШПР не взяли ребенка, для нас это – тоже результат. Мы удержали людей от ошибочного решения, которое и на ребенке непременно скажется, – говорит мне Наталья Валерьевна.

Особая деликатность ситуации состоит в том, что сегодня у службы опеки очень немного законных оснований для того, чтобы отказать потенциальному родителю, если он подготовил пакет необходимых документов. А это – акт обследования жилья, справка об отсутствии судимости, медицинская справка о состоянии здоровья, справка, что он не стоит на учете в наркологии и психдиспансере. Все. Служба опеки должна в 10-дневный срок написать заключение о возможности гражданина быть опекуном, приемным родителем или усыновителем. Если она отказывает заявителю, то должна дать четкое тому обоснование. А бывает так, что с документами у семейной пары все в порядке, но все равно видно и понятно, что им нельзя доверять ребенка. Они к этому психологически не готовы.

– Чтобы предотвратить это, в процессе работы я делаю акцент на таких упражнениях, чтобы они имели больше возможностей почувствовать и принять решение, что им не надо этого делать, – продолжает наш разговор Наталья Валерьевна. – И возможно то, что они ребенка не взяли, тоже результат.

Из десяти семей, прошедших обучение в ШПР, восемь берут ребенка на воспитание, усыновление, под опеку. Иногда они выбирают детей прямо в этой Рыбновской школе-интернате. Хотя во время обучения взрослые с детьми не общаются. Плюс этой конкретной ШПР в другом – здесь занимаются с будущими родителями те же педагоги и психологи, которые работают с детьми в интернате. Наталья Валерьевна рассказывает:

– Мы этих детей видим ежедневно. Знаем их особенности. Какой бы мне вопрос ни задали кандидаты, у меня всегда есть ответ, подкрепленный психологическими методиками, и конкретный пример. Почему детей возвращают? А у нас был такой возврат и такой. То есть всегда есть несколько вариантов. И теперь судите сами, в чем причина.

Школа приемных родителей в Рыбном появилась по инициативе работников школы-интерната. Сами придумывали программу. Сами совместно с муниципальными органами опеки приглашали кандидатов. Теперь этот опыт унифицирован. Разработаны программы, расписаны темы занятий, все утверждено в министерстве образования. Да и школы такие появились теперь в каждом районе, стали обязательными. Но в Рыбное все же приезжают за опытом, потому что опыт есть. И он очень ценен как раз своей конкретикой. Вот – дети. Вот – кандидаты в приемные родители. А вот – семьи, которые приняли к себе сироту. В каждом из этих случаев нужен свой подход к ситуации, свои приемы взаимодействия, свои методы воздействия. Здесь формируется система сопровождения по жизни ребенка, оставшегося без семьи, и семьи, принявшей такого ребенка.

Выпускники

– Выяснилось, что наш вариант самый оптимальный. Мы не можем быть колесом, отдельным от интерната, пятым в этой машине, – рассказывает Наталья Цыпич. – Изначально, когда центр создавался, в него вошли сотрудники, которые работали социальными педагогами в интернате. И просто взять и «отрезать» центр от него было невозможно. Он так и называется: Центр подготовки поддержки и сопровождения замещающих семей и выпускников интернатых учреждений – как детей, так и родителей.

– Наталья Валерьевна, заканчиваются занятия. Вы видите: эти люди не зря занимались. Они готовы. Они созрели. Или вы этого не видите?

– К концу занятий я это вижу. Когда посыпались вопросы и занятие вместо трех часов идет четыре, я вижу, что эти люди готовы. Появились вопросы, значит, появились сомнения, и хочется их преодолеть.

– А были ситуации, когда люди, которые окончили вашу школу, берут детей из вашего интерната?

– Да. Причем мы этому способствуем иногда. Одиннадцатое занятие у нас проводит опека. Мы не пишем итоговых официальных документов. Но мы можем обменяться мнениями. И мы можем предположить: вот хорошо бы им этого нашего ребенка. Он прямо похож на них…

Очень хорошо с этими семьями работать потом по сопровождению. Они доверяют нам как специалистам. Они получили ответы на все вопросы.

О том, как в Рыбном работают с семьями, принявшими детей на воспитание, мы расскажем в следующем нашем материале. Здесь тоже немало интересного. А школа приемных родителей – только первый шаг в начале большого пути.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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