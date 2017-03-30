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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Пятая полоса
Семья
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Дети – дома, папы – на посту

Патрульные отряды школьных родительских комитетов помогают поддерживать порядок у школ и детских садов

На этот раз на пост заступил отряд родителей школы №59. Вокруг школы большая территория, ограниченная забором, но забор тут больше символический; ворота всегда открыты, потому как в этом спальном районе, который еще именуют «зиловским», мамам с колясками и детям просто больше негде погулять, кроме как на школьной территории. И количество людей здесь даже с наступлением сумерек не уменьшается.

Разумеется, бывали и злоупотребления: кто-то распивал спиртные напитки, кто-то выгуливал собак. По утру на пришкольной территории можно было найти пустые бутылки, окурки. Чтобы не допускать подобного рода «деяний», педагогический коллектив школы совместно с родительским комитетом принял решение о создании отрядов патрулирования.

– Патрулируя, мы ограждаем детей и школу не только от мусора, но и от нежелательных личностей, которые периодически проникают на школьный двор и стадион, – рассказывает директор школы Алла Миловидова. – Раньше ситуация была сложной, но с тех пор, как уже семь лет постоянно действуют родительские патрули, инцидентов стало меньше. Принцип работы патруля прост. Мы никогда не вмешиваемся, а только фиксируем нарушения и вызываем наряды полиции, которые реагируют незамедлительно. Родительский патруль у нас имеет уже богатый опыт, дежурить никто не отказывается.

Обычно в патруле бывает три-четыре человека. Ответственность большая, поскольку опорный пункт полиции, ранее находившийся неподалеку, переместился за несколько кварталов. Местная шпана только было почувствовала облегчение, но не тут то было. Ну а уж если патрулю попадаются ученики школы в непрезентабельном виде, то тут никакой полиции не надо: воспитательная работа проводится сначала на месте обнаружения, а на следующий день уже и в школе.

– Работа улучшилась, родительский патруль оказывает существенную помощь в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков, – рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних Октябрьского РОВД Елена Мухтарова, – контроль осуществляется не только на территории школы и в зонах, прилегающих к ней, но и в самом учебном заведении при проведении различных мероприятий.

Если раньше на территории школьного парка запросто выгуливали собак, то теперь такие случаи – редкость, ведь за это любителям домашней живности грозит штраф, и благодаря патрулю об этом знают все в округе.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Вопрос – ответ
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