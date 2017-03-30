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30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Пятая полоса
Семья
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Вопрос – ответ

Какие денежные выплаты предоставляются многодетным семьям Рязанской области?

– Семьям, имеющим среднедушевой доход, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Рязанской области ежеквартально (за IV квартал 2016 г. – 8658 руб.), предоставляются следующие денежные выплаты:

• компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%;

• ежемесячная денежная выплата в размере 200 руб. за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации;

• ежемесячная денежная выплата в размере 170 руб. на приобретение проездного билета для обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, до окончания такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

• ежегодная денежная выплата в размере 2000 руб. для приобретения школьных принадлежностей для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;

• ежемесячное пособие на ребенка в размере от 465,99 руб. до 1065,99 руб. на каждого ребенка (размер зависит от социального статуса семьи и количества детей) до достижения им возраста 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет);

• единовременное пособие в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в размере от 5000 руб. до 15000 руб. (в зависимости от количества рожденных детей).

Кроме того, в регионе семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного в Рязанской области (за IV квартал 2016 г. – 8429 руб.), в случае, если среднедушевой доход семьи в месяц ниже величины среднедушевого денежного дохода в месяц по Рязанской области (на март 2017 года – 17 313,7 руб.).

Для оформления денежных выплат следует обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Жители города и области могут воспользоваться Единым порталом предоставления государственных и муниципальных услуг и оформить заявки в электронном виде за назначением ежегодной денежной выплаты для приобретения школьных принадлежностей, ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации, на приобретение проездного билета и ежемесячных пособий на ребенка.

Также при возникновении трудной жизненной ситуации семьи могут обратиться за единовременной материальной помощью в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по Единому социальному телефону: (4912) 51-36-00.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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