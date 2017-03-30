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30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Пятая полоса
Семья
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Приглашение к участию

В центре внимания Школы общественного действия
Приглашение к участию

Фонд Андрея Первозванного и Курский государственный университет приглашают социально активных людей в возрасте 18-35 лет к участию в Школе общественного действия

Школа называется «Социальные технологии поддержки института семьи» (далее – ШОД).

Занятия школы состоятся 19-22 апреля 2017 в г. Курске.

Школа общественного действия занимается созданием и развитием социальных проектов, нацеленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

К работе в ШОД приглашаются молодые люди из разных регионов России, участвующие или планирующие участвовать в социальных проектах, нацеленных на:

· Поддержку молодых, неполных и многодетных семей

· Поддержку семей, воспитывающих детей с особыми потребностями

· Поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

· Социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей

· Семейное просвещение молодежи

Формат работы ШОД

Презентации и обсуждение проектов участников школы, тематические дискуссии, проектные мастерские по развитию межрегиональных добровольческих инициатив, мастер-классы и тренинги от приглашенных экспертов на темы:

Кто такой профессиональный общественный деятель и какими компетенциями он должен обладать? Основы социального проектирования. Возможности взаимодействия социальных проектов и бизнеса. Как реализовать идею с помощью народного финансирования? Как выстроить взаимовыгодное сотрудничество со СМИ? Практики семейного просвещения молодежи и общественной поддержки молодой семьи. Как помочь семье в трудной жизненной ситуации? Общественные технологии поддержки многодетной семьи. Как подготовить добровольцев к системной работе с особыми детьми? Как создать работающий центр защиты материнства? Стратегии профессионализации добровольца в социальной сфере и другие.

Заявки на участие в ШОД принимаются до 5 апреля (включительно) по ссылке https://goo.gl/yD05AW.

Участие в школе бесплатное. Транспортные расходы – за счет участников. Проживание и питание предоставляются. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Проводится конкурс заявок.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
Вопрос – ответ
Это коммунальная, коммунальная квартира…
Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Вероника Шелякина
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