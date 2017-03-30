Приглашение к участию
Фонд Андрея Первозванного и Курский государственный университет приглашают социально активных людей в возрасте 18-35 лет к участию в Школе общественного действия
Школа называется «Социальные технологии поддержки института семьи» (далее – ШОД).
Занятия школы состоятся 19-22 апреля 2017 в г. Курске.
Школа общественного действия занимается созданием и развитием социальных проектов, нацеленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.
К работе в ШОД приглашаются молодые люди из разных регионов России, участвующие или планирующие участвовать в социальных проектах, нацеленных на:
· Поддержку молодых, неполных и многодетных семей
· Поддержку семей, воспитывающих детей с особыми потребностями
· Поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
· Социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей
· Семейное просвещение молодежи
Формат работы ШОД
Презентации и обсуждение проектов участников школы, тематические дискуссии, проектные мастерские по развитию межрегиональных добровольческих инициатив, мастер-классы и тренинги от приглашенных экспертов на темы:
Кто такой профессиональный общественный деятель и какими компетенциями он должен обладать? Основы социального проектирования. Возможности взаимодействия социальных проектов и бизнеса. Как реализовать идею с помощью народного финансирования? Как выстроить взаимовыгодное сотрудничество со СМИ? Практики семейного просвещения молодежи и общественной поддержки молодой семьи. Как помочь семье в трудной жизненной ситуации? Общественные технологии поддержки многодетной семьи. Как подготовить добровольцев к системной работе с особыми детьми? Как создать работающий центр защиты материнства? Стратегии профессионализации добровольца в социальной сфере и другие.
Заявки на участие в ШОД принимаются до 5 апреля (включительно) по ссылке https://goo.gl/yD05AW.
Участие в школе бесплатное. Транспортные расходы – за счет участников. Проживание и питание предоставляются. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Проводится конкурс заявок.