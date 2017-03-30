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Выпуск № 56 (5343)
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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Четвёртая полоса
Общество
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На пути к единым стандартам

В регионе появился новый закон об Общественной палате
Автор фото: Анна Добролежа | На пути к единым стандартам
Фото: Анна Добролежа.

Во втором, окончательном чтении 29 марта депутаты регионального парламента приняли проект областного Закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области».

Такой институт, обеспечивающий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, существует в нашей области с 2009 года, но с 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон, определяющий единые стандарты для общественных палат субъектов. Поэтому перед регионами встала задача – внести необходимые изменения в свое законодательство. В Рязанской области решили не править действующий закон, а принять новый и признать старый утратившим силу.

Законопроект «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области» был внесен в областную Думу губернатором и на заседании 22 февраля принят депутатами в первом чтении.

Представляя законопроект парламентариям, министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев отметил, что документ разработан в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и соответствующего регионального закона.

– Законопроект регулирует вопросы, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям субъектов, – пояснил министр. – Документом устанавливается наименование, количественный состав, порядок, сроки формирования и полномочия Общественной палаты.

А теперь – подробнее. Количество членов Общественной палаты новый закон не поменяет – это 36 человек. Одну треть назначает губернатор, вторую треть – областная Дума, а затем утвержденные две трети утверждают остальной состав. Правом выдвижения своих кандидатов могут воспользоваться зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации. Прием предложений по кандидатурам начинается за три месяца до окончания срока полномочий действующего состава палаты.

В числе главных новелл – увеличение срока полномочий членов будущей Общественной палаты – три года вместо сегодняшних двух. Кроме того, прописаны статус и функции аппарата Общественной палаты. Он будет являться государственным учреждением либо подразделением госучреждения в соответствии с распоряжением правительства области. Сегодня аппарата у палаты нет, частично организационно-технические вопросы решает министерство по делам территориальных образований и общественных объединений.

В ходе подготовки документа ко второму чтению на площадке заксобрания прошла встреча с разработчиками с участием представителей правительства, Думы, действующей Общественной палаты. Было проведено также общественное обсуждение законопроекта. От представителей общественных организаций, экспертного сообщества поступили конкретные предложения по доработке документа. Все высказанные мнения были учтены, в результате ко второму чтению в текст документа внесено 29 поправок.

– Думаю, что формирование Общественной палаты в соответствии с внесенными изменениями даст новый толчок к развитию института гражданского общества, – полагает председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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