Областная общественно-политическая газета
00:30 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
Просмотров: 25
Выпуск № 56 (5343) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Обмен опытом

Специалисты рассказали о методиках работы с особыми детьми
Автор фото: Дмитрий Осинин | Обмен опытом
Фото: Дмитрий Осинин.

Всемирный день человека с синдромом Дауна отмечался 21 марта. Именно к нему было приурочено открытие второго Межрегионального фестиваля поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник».

В его рамках в фойе кинотеатра «Люксор» в ТЦ «Круиз» состоялась презентация фотовыставки «Дети солнца – дети дождя». Ее главные герои – дети с синдромом Дауна и их родители. Один из организаторов фестиваля «Подснежник», руководитель ресурсного центра «Навигатор будущего» Наталья Барышова отметила, что подобная выставка на время проведения фестиваля расположится и в Рязанской областной филармонии.

В первый день фестиваля «Подснежник» все желающие смогли посмотреть в кинотеатре «Люксор» короткометражный фильм «46/47» (Германия) и документальный фильм «Я – Пакитан!» (Россия).

В течение двух недель в Рязани будут проходить научно-практическая конференция, фотовыставка, просмотр фильмов, интернет-флешмобы, вебинары. А в последний день фестиваля, 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, планируется провести благотворительный концерт в ТЦ «Премьер», ярмарку хенд-мейда и мастер-классы.

Организаторы фестиваля «Подснежник» – ресурсный центр «Навигатор будущего», региональная общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь», региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца», научно-образовательный центр практической психологии РГУ им. С.А. Есенина, автономная некоммерческая организация поддержки семьи и детства «ПроДетство», Рязанский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
На пути к единым стандартам
В регионе появился новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Весеннее равноденствие по-узбекски
В Рязани проходит празднование Навруза
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Пресс-конференция
Открытый диалог
Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем
Людмила Иванова
Общество
В приоритете – ответственность
На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
Общество
Деньги на посевную и штрафы за прогулы
Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем
Татьяна Железнова
Общество
Повышенный контроль
Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Услуги и условия
В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам
Ирина Сизова
Общество
Противодействовать эффективно
Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
День исторической справедливости
Рязанцы отпраздновали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией народными гуляньями
Татьяна Железнова
Общество
В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
Ирина Сизова
Общество
Неравнодушны к беде
Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Конкурс
На добрые дела
Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку
Ольга Драган
Общество
Наследие и наследники
Соединение культурного потенциала с потенциалом гражданского общества может быть продуктивным
Ирина Сизова
Общество
Площадка для диалога
Об актуальных проблемах шла речь на форуме «Сообщество»
Ольга Драган
Семья
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Семья
Дети – дома, папы – на посту
Патрульные отряды школьных родительских комитетов помогают поддерживать порядок у школ и детских садов
Михаил Скрипников
Семья
Вопрос – ответ
Семья
Приглашение к участию
В центре внимания Школы общественного действия
Культура
Это коммунальная, коммунальная квартира…
Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Вероника Шелякина
Культура
Слушаем оперу
Проекты фонда «Таланты мира» популяризируют классическое вокальное искусство
Анна Добролежа
Общество
Осталось дыхание
В «Зале на Грибоедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма состоялся вечер памяти режиссера, публициста Татьяны Даниловны Шестаковой
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы