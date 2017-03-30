Весеннее равноденствие по-узбекски

В Рязани проходит празднование Навруза

Узбекская национально-культурная автономия «АЛМАЗ» подготовила для горожан серию праздников, посвященных Наврузу. Уже прошли встречи для юных читателей детской библиотеки. Для членов Совета ветеранов Советского района города Рязани, представителей национальных общественных организаций и трудовых мигрантов провели вечер-концерт в чайхане «Узбекская кухня».

– Чайхана имеет большое значение на Востоке, в ней всегда собирается много людей, чтобы обсудить важные вопросы (подготовку к свадьбе, рождению ребенка), отмечают праздники, поэтому именно здесь мы проводим Навруз, – говорит руководитель НКА «АЛМАЗ» Зулайхо Кадирова.

В течение встречи для гостей пел Ихтиандр Кадиров, а руководитель «АЛМАЗа» Зулайхо Кадирова рассказывала о празднике. Навруз – первый день нового года по восточному календарю (праздник весны), день весеннего равноденствия. Согласно традициям, до его наступления навещают пожилых и больных людей, помогают бедным и малоимущим, прощают все обиды, накрывают стол. Обязательно перед Наврузом проводится хашар (субботник). Члены НКА «АЛМАЗ» убрали территорию на улице Соборной. Они купили два «КамАЗа» щебенки, залатали дорожные ямы, убрали мусор.

Для гостей праздника приготовили традиционные блюда сумаляк и халим. Сумаляк – угощение, приготовленное из проросших ростков пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле на хлопковом масле с добавлением муки. Говорят, что человек, отведавший сумаляк на Навруз, не будет болеть целый год. Халим – национальное блюдо из баранины.

– Мне очень понравился праздник. Я раньше мало знала о Наврузе, поэтому с удовольствием познакомилась с традициями Узбекистана. В Советском Союзе была крепкая дружба между народами, я с теплом отношусь ко всем жителям СНГ, трудовым мигрантам, их культуре, поэтому с радостью приняла приглашение на Навруз, – говорит председатель Совета ветеранов Советского района Зинаида Филипповна Лоханкова.

27 марта состоялось открытие выставки народно-прикладного и художественного творчества Узбекистана в Высшей школе народно-художественного искусства.

– На выставке мы представим атрибуты культуры Узбекистана: золотошвейные халаты, керамические изделия, разные тюбетейки. В Узбекистане 12 регионов, и в каждом тюбетейки отличаются по цветовой гамме, технике вышивания, орнаменту, – говорит Зулайхо Кадирова.

А 1 апреля в 16.00 в МКЦ состоится концерт группы «ВСЕ СВОИ». Это многонациональный коллектив НКА «АЛМАЗ», в который входят узбеки, татары, русские, евреи. Для зрителей они исполнят советские хиты.