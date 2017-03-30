Наследие и наследники

Соединение культурного потенциала с потенциалом гражданского общества может быть продуктивным

Культурное наследие региона – это его ресурс или средство развития человеческого капитала? Как общественные организации могут участвовать в сохранении нашего культурного наследия? Какие проекты, связанные с культурным наследием, способствуют привлечению инвестиций на территорию? Все эти вопросы стали предметом серьезного разговора, состоявшегося недавно на площадке областной библиотеки имени Горького.

Проблемы сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия в малых городах и селах обсуждались на заседании межрегионального «круглого стола» в областной библиотеке имени Горького в минувшую пятницу. Участники «круглого стола», а в их числе представители власти, музейного и экспертного сообществ, рассматривали культурное наследие как ресурс развития территории.

Этот «круглый стол» – первый из шести, которые по инициативе Общественной палаты Российской Федерации пройдут в Рязани до сентября. Дискуссии за «круглым столом» с участием представителей власти и гражданского общества предваряют Культурный форум регионов России, который состоится в сентябре в Москве. Рязань выбрана одной из четырех площадок в России, на которых будут обсуждаться лучшие практики взаимодействия учреждений культуры и общества в интересах развития регионов.

В заседании «круглого стола» приняли участие министр образования области О. Щетинкина, заместитель министра культуры М. Горожанова, секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. В обсуждении заявленных проблем приняла участие секретарь Общественной палаты Владимирской области Н. Юдина.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала о том, насколько активно используется в обучении и развитии детей потенциал школьных музеев, которых в регионе более 700, и 120 из них паспортизированы. Вовлечение детей в школьное краеведение способствует расширению их кругозора, а иногда и выбору профессии, дела на всю жизнь. Во время заседания «круглого стола» неоднократно упоминался феномен Желанновского краеведческого музея в Шацком районе, который вырос в туристический объект из маленького школьного уголка.

Общественные движения и НКО самым непосредственным образом участвуют в сохранении культурного наследия в малых городах и селах. От их инициативы порой зависит будущность многих значимых историко-культурных объектов. Так по инициативе жителей села Исады в Спасском районе ведется подготовка к юбилею этого древнего села, которому в этом году исполняется 800 лет. В Шиловском районе увековечили память о поэте Николае Гумилеве, в Путятинском районе охраняются и становятся все более привлекательными для туристов места, связанные с Андреем Тарковским. В Кадомском районе усилиями краеведов установлено, что именно здесь родился знаменитый Герман Аляскинский. В Рязанской области накоплен определенный опыт соединения потенциала культурного наследия с потенциалом гражданской активности. Но есть и нерешенные проблемы

Выступая на заседании «круглого стола», секретарь Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина заговорила о необходимости создания общественного совета при музее-заповеднике. Оказывается, при федеральных музеях не предусматривается создание таких советов. И вопрос надо решать.

Директор областного научно-методического центра народного творчества, член Общественной палаты Рязанской области Елена Шаповская рассказывала о том, какие предпринимаются совместные усилия со всеми муниципальными образованиями области для сохранения объектов нематериальной культуры. А это обычаи, обряды, песни, танцы, все богатство этно­графии рязанского края. Не случайно в нашей области четыре лауреата премии Правительства РФ «Душа России».

К народной культуре в Рязанской области относятся бережно. Но на заседании «круглого стола» зашла речь о необходимости воссоздания не только памятников культуры, но и такой формы работы, как автоклуб. Как доехать самодеятельным артистам в далекую деревню? А как подвезти ребятишек на занятия кружков в сельский клуб? Нужен сегодня не только школьный автобус, но и клубный автобус.

Особая и актуальная для гражданского общества проблема – охрана и реставрация памятников истории и культуры в муниципальных образованиях области. Делается в этой сфере немало, но еще больше необходимо сделать. Ученый секретарь Есенинской группы Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Максим Скороходов говорил о необходимости подготовки модельных проектов в сфере сохранения памятников деревянного зодчества. Эта проблема также актуальна для Рязанской области. В Шацком районе в руинированном состоянии находится усадьба Нарышкиных на Быковой горе, нуждается в новой реставрации шатровая мельница. В каждом районе найдутся памятники, которые нуждаются в реставрации. Общественность это беспокоит. Но на заседании прозвучала и такая цифра: восстановить памятник в 3-4 раза дороже, чем построить новое здание. И путей решения проблемы несколько. Среди них – частное партнерство с государством или муниципалитетом. Или прямое участие общественности в реставрации памятников. Примеры успешной реализации таких проектов есть. В Рязани реализуется проект восстановления усадьбы сестер Хвощинских с участием фонда спасения памятников культурного наследия для будущих поколений. Средства на воссоздание культурного гнезда Рязани собираются в ходе Благотворительного марафона «Мы родом из России». О том, как ведется эта работа, рассказала президент фонда – народный учитель РФ, депутат Рязанской городской Думы Екатерина Филиппова.

На заседании «круглого стола» прозвучало немало предложений по сохранению культурного наследия. Все они будут направлены в Общественную палату РФ и найдут свое отражение в итоговых документах Культурного форума регионов России.