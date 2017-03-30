Областная общественно-политическая газета
00:30 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
Просмотров: 26
Выпуск № 56 (5343) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Площадка для диалога

Об актуальных проблемах шла речь на форуме «Сообщество»

Первый в 2017 году форум активных граждан «Сообщество», состоявшийся в конце февраля в Ярославле, собрал около тысячи представителей общественных объединений и некоммерческих организаций из всех регионов Центрального федерального округа.

В работе форума приняла участие член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова.

Она рассказала, что в рамках различных интерактивных площадок состоялся обмен лучшими практиками работы общественных объединений, некоммерческих организаций, благотворительных фондов. «Наш регион ежегодно принимает активное участие в работе форума, и на этот раз Рязанскую область представляли сотрудники министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, студенческого волонтерского отряда РГУ имени С.А. Есенина, – отметила Ольга Воронова. – В очередной раз убедилась, что в сфере гражданского участия в делах государства Рязанской области есть что показать, чем поделиться с другими регионами».

Центральная площадка форума была посвящена сохранению памятников истории и культуры. «В Ярославле создано достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», а в Рязанской области создается достопримечательное место «Есенинская Русь». Однако у ярославцев вопросы защиты охранных зон от незаконной застройки стоят гораздо более остро, чем у нас, в связи с чем и появилась необходимость серьезного обсуждения этой темы на федеральной площадке, – пояснила Ольга Воронова. – Я сочла нужным рассказать, что в нашем регионе действует губернаторский мораторий на новое строительство в охраняемых зонах, регулярно проводится мониторинг территории по пресечению попыток незаконной застройки, вопросы сохранения и развития достопримечательного места курируются на уровне вице-губернатора области Сергея Филимонова».

Ольга Воронова обратила внимание и на то, что на форуме обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием волонтерского движения. В частности, говорили о совершенствовании законодательства в сфере развития волонтерского движения.

Ольга Воронова участвовала в работе двух площадок, где анализировались проблемы диалога НКО и СМИ и рассказала о том, что в главной областной газете «Рязанские ведомости» выходит ежеквартальный тематический выпуск «Общество» и о том, что в регионе проводится областной конкурс «Гражданская инициатива» на лучшее освещение вопросов развития гражданского общества (его инициаторы – региональное отделение Союза журналистов России и Общественная палата Рязанской области).

По мнению Ольги Вороновой, очередной гражданский форум «Содружество» должен дать новый импульс развитию общественных инициатив. Ведь сегодня гражданская активность людей – важнейший ресурс развития российских регионов и страны в целом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
Наследие и наследники
Соединение культурного потенциала с потенциалом гражданского общества может быть продуктивным
Ирина Сизова
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Пресс-конференция
Открытый диалог
Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем
Людмила Иванова
Общество
В приоритете – ответственность
На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
Общество
Деньги на посевную и штрафы за прогулы
Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем
Татьяна Железнова
Общество
Повышенный контроль
Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Услуги и условия
В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам
Ирина Сизова
Общество
Противодействовать эффективно
Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
Ирина Сизова
Общество
Неравнодушны к беде
Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Конкурс
На добрые дела
Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку
Ольга Драган
Общество
На пути к единым стандартам
В регионе появился новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Общество
Обмен опытом
Специалисты рассказали о методиках работы с особыми детьми
Ольга Драган
Общество
Весеннее равноденствие по-узбекски
В Рязани проходит празднование Навруза
Анна Добролежа
Семья
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Семья
Дети – дома, папы – на посту
Патрульные отряды школьных родительских комитетов помогают поддерживать порядок у школ и детских садов
Михаил Скрипников
Семья
Вопрос – ответ
Семья
Приглашение к участию
В центре внимания Школы общественного действия
Культура
Это коммунальная, коммунальная квартира…
Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Вероника Шелякина
Культура
Слушаем оперу
Проекты фонда «Таланты мира» популяризируют классическое вокальное искусство
Анна Добролежа
Общество
Осталось дыхание
В «Зале на Грибоедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма состоялся вечер памяти режиссера, публициста Татьяны Даниловны Шестаковой
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы