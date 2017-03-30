Площадка для диалога

Об актуальных проблемах шла речь на форуме «Сообщество»

Первый в 2017 году форум активных граждан «Сообщество», состоявшийся в конце февраля в Ярославле, собрал около тысячи представителей общественных объединений и некоммерческих организаций из всех регионов Центрального федерального округа.

В работе форума приняла участие член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова.

Она рассказала, что в рамках различных интерактивных площадок состоялся обмен лучшими практиками работы общественных объединений, некоммерческих организаций, благотворительных фондов. «Наш регион ежегодно принимает активное участие в работе форума, и на этот раз Рязанскую область представляли сотрудники министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, студенческого волонтерского отряда РГУ имени С.А. Есенина, – отметила Ольга Воронова. – В очередной раз убедилась, что в сфере гражданского участия в делах государства Рязанской области есть что показать, чем поделиться с другими регионами».

Центральная площадка форума была посвящена сохранению памятников истории и культуры. «В Ярославле создано достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», а в Рязанской области создается достопримечательное место «Есенинская Русь». Однако у ярославцев вопросы защиты охранных зон от незаконной застройки стоят гораздо более остро, чем у нас, в связи с чем и появилась необходимость серьезного обсуждения этой темы на федеральной площадке, – пояснила Ольга Воронова. – Я сочла нужным рассказать, что в нашем регионе действует губернаторский мораторий на новое строительство в охраняемых зонах, регулярно проводится мониторинг территории по пресечению попыток незаконной застройки, вопросы сохранения и развития достопримечательного места курируются на уровне вице-губернатора области Сергея Филимонова».

Ольга Воронова обратила внимание и на то, что на форуме обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием волонтерского движения. В частности, говорили о совершенствовании законодательства в сфере развития волонтерского движения.

Ольга Воронова участвовала в работе двух площадок, где анализировались проблемы диалога НКО и СМИ и рассказала о том, что в главной областной газете «Рязанские ведомости» выходит ежеквартальный тематический выпуск «Общество» и о том, что в регионе проводится областной конкурс «Гражданская инициатива» на лучшее освещение вопросов развития гражданского общества (его инициаторы – региональное отделение Союза журналистов России и Общественная палата Рязанской области).

По мнению Ольги Вороновой, очередной гражданский форум «Содружество» должен дать новый импульс развитию общественных инициатив. Ведь сегодня гражданская активность людей – важнейший ресурс развития российских регионов и страны в целом.