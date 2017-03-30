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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Третья полоса
Общество
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День исторической справедливости

Рязанцы отпраздновали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией народными гуляньями
Автор фото: Дмитрий Осинин | День исторической справедливости
Фото: Дмитрий Осинин.

В современной истории нашей страны три года назад появилась новая знаменательная дата – 18 марта. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан документ о вхождении Республики Крым и города-героя Севастополя в состав России. 18 марта по всем субъектам проходят концерты и митинги, посвященные «Крымской весне».

В Рязани праздник «Наша весна» состоялся на площади Победы. Инициаторами его проведения выступили Общественная палата Рязанской области и региональное отделение Российского военно-исторического общества. На их приглашение откликнулись представители областных и городских властей, муниципальных образований, политических партий, общественных организаций, молодежных объединений. На народные гулянья собралось много молодежи, люди почтенного возраста, трудовые коллективы, целые семьи – всего около пяти тысяч человек. Праздник получился по-настоящему народный.

Сырой мартовский день стал ощутимо теплее, когда на площади развернулись флаги, появились атрибуты для веселых игр с детворой и из динамиков полились всеми любимые песни о России. Работало множество интерактивных площадок, организованных учреждениями дополнительного образования детей, общественниками, региональными отделениями партий. Гостям предлагали, например, отметить на карте Крыма те достопримечательности, которые удалось посетить, пройти викторину на знание истории полуострова, подписать открытку крымчанам, рассмотреть сделанные детьми модели действующих кораблей и подводных лодок Российского флота. Общее приподнятое настроение разделил и временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов, который познакомился с работой площадок и пообщался с рязанцами.

Всех пришедших со сцены поблагодарила секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, напомнив о значении «Крымской весны».

– Для нас этот день – день исторической справедливости. 18 марта стал днем национальной гордости России, днем демонстрации нашей силы, достоинства и величия. Крым и Севастополь стали мощным стимулом в развитии духа патриотизма в нашем российском обществе, – сказала Наталья Гришина.

С годовщиной присоединения Крыма к России горожан поздравили также сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Владимир Юдин и руководитель штаба волонтерского движения области Надежда Погребняк. Перед собравшимися выступили артисты, поэты, творческие коллективы. Рязанцы слушали патриотические песни, кружились в танце под песню «Севастопольский вальс». А в Крыму и Севастополе в этот день звучал марш «Крымская весна», написанный рязанцами Ольгой Вороновой и Александром Трушиным.

Точка зрения

12-19-21 Наталья Гришина,
секретарь Общественной палаты Рязанской области:

– В 2014 году мы стали современниками, свидетелями, участниками великой победы, которую принесли нам жители Крыма и Севастополя, приняв на референдуме историческое решение о воссоединении с Россией. Спасибо им за то, что они не предали нашу страну, нашу общую историю, нашу мечту о единстве и единой большой России.

03-27-32 Владимир Юдин,
сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта:

– То, что мы отмечаем трехлетие воссоединения России и Крыма, – это величайшее достижение нашего Президента Владимира Владимировича Путина и депутатов Государственной Думы РФ, которые поддержали его решение. Это величайшая победа духа! Дай Бог, чтобы мы нашли силы удержать эту идею объединения России, чтобы все народы России понимали, что мы едины и непобедимы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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