В новом составе

Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова

Владимир Путин 20 марта подписал Указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».

Предложено членам Общественной палаты Российской Федерации, утвержденным настоящим Указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе.

Процедура выборов члена Общественной палаты РФ от Рязанской области состоялась 16 марта на пленарном заседании Общественной палаты Рязанской области. Для выборов участниками заседания были предложены две кандидатуры: профессор РГУ имени С.А. Есенина О.Е. Воронова и председатель совета Рязанского регионального отделения «Поискового движения России» Н.Н. Стрелков. После тайного голосования членов Общественной палаты выяснилось, что абсолютное большинство голосов набрала О. Е. Воронова.

Ольга Ефимовна представляет Рязанскую область в Общественной палате Российской Федерации с ноября прошлого года. Тогда она заняла место Н. Л. Епихиной, перешедшей на государственную службу. Войдя в состав комитета по культуре Общественной палаты РФ, Ольга Воронова максимально использовала возможности этой площадки для представления большого и разнообразного опыта работы НКО региона на федеральном уровне. На сайте федеральной Общественной палаты появился целый ряд материалов об общественных инициативах и проектах, реализуемых на территории Рязанской области. Так, особый интерес вызывал проект, связанный с внутренним туризмом, «Отдыхаем дома», другие проекты.

Ольга Ефимовна рассмотрела в качестве эксперта несколько десятков законопроектов на стадии нулевого чтения, подготовив по ним аргументированные заключения. Большую и многогранную работу О. Воронова проводит, войдя в состав межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательного места «Есенинская Русь». Значимость этой работы особенно подчеркнул принявший участие в пленарном заседании ОПРО вице-губернатор области Сергей Филимонов. В пленарном заседании также принял участие министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев.

Новые выборы представителя Рязанской области в Общественной палате Российской Федерации были проведены в связи с истечением срока полномочий ее действующего состава. Члены Общественной палаты Рязанской области, поддержав кандидату О. Вороновой, вновь оказали ей доверие и высоко оценили ее активную общественную и жизненную позицию.