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Выпуск № 56 (5343)
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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Третья полоса
Общество
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Неравнодушны к беде

Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Автор фото: Дмитрий Осинин | Неравнодушны к беде
Фото: Дмитрий Осинин.

В следующем году общественной организации «Красный Крест» исполняется сто пятьдесят лет. Ее активисты занимаются оказанием помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфицированным, помогают пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов и стихийных бедствий.

В Рязанской области есть региональное отделение Красного Креста. В конце прошлого года ее руководителем избрана Оксана Артемкина. Она возглавляет комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», поэтому знает, какая поддержка необходима человеку в трудный момент.

По словам Оксаны Артемкиной, региональным отделением Российского Красного Креста планируется заключить соглашения о сотрудничестве с областными министерствами социальной защиты населения, образования, спорта и молодежной политики. Намечено подписание такого документа и с Главным управлением МЧС России по Рязанской области о подготовке добровольцев, которые в случае необходимости могли бы участвовать в ликвидации последствий той или иной чрезвычайной ситуации.

«На сегодняшний день пятнадцать организаций – представители социальной сферы, бизнес-сообщества, волонтеры – прислали официальные письма в поддержку регионального отделения Российского Красного Креста», – рассказала Оксана Артемкина.

По ее словам, для того чтобы стать добровольцем регионального отделения Российского Красного Креста, нужно всего лишь написать заявление и получить членский билет, который продлевается ежегодно. Добровольцев научат оказывать первую медицинскую помощь, расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

В середине марта заместитель председателя правительства области Елена Буняшина подписала трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» и ее региональным отделением.

«Мы – старейшая общественная организация России, – отметила во время встречи в правительстве Рязанской области председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова. – Оказываем помощь населению при чрезвычайных ситуациях. Одно из направлений – работа с противотуберкулезными службами и медицинскими учреждениями». Елена Буняшина по­благодарила представителей Российского Красного Креста за проявленную инициативу и подчеркнула, что очень важно вовлечение населения в общественную деятельность.

В рамках подписанного трехстороннего соглашения предусмотрено сотрудничество регионального правительства и Российского Красного Креста, в том числе и рязанского его отделения, по разным направлениям, к примеру, таким как предоставление социальных услуг населению, реализация образовательных благотворительных проектов, оказание благотворительной помощи нуждающимся.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
Ирина Сизова
На добрые дела
Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку
Ольга Драган
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