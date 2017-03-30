На добрые дела

Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку

Недавно завершился прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидий из регионального бюджета. В этот раз отбор проводится по двум подпрограммам – «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» и «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области».

Для участия в первой подпрограмме подано 62 заявки, во второй – 11 заявок. Конкурсная комиссия пока занимается рассмотрением представленных проектов и выбором наиболее актуальных и социально значимых.

А между тем в середине марта в Доме общественных организаций состоялся семинар по вопросам подготовки проектов и участия в конкурсах президентских грантов. Он был организован Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Рязанской области, министерством по делам территориальных образований и общественных объединений региона.

В работе семинара приняли участие директор грантовых программ Российского Союза ректоров Дмитрий Краснов, аналитик дирекции грантовых программ Российкого Союза ректоров Анастасия Искендерова, руководители некоммерческих организаций Рязанской области.

В частности, обсуждались актуальные вопросы, связанные с подготовкой социальных проектов, направлением расходования средств и документооборотом в рамках реализации социально направленных грантов. Особое внимание было обращено на то, что гранты предоставляются только для реализации социально значимых проектов, а выбор грантооператора должен быть как можно ближе к направлениям деятельности некоммерческой организации. Вместе с тем проекты, представленные на конкурс, должны учитывать конкретные потребности региона.