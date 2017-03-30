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30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
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30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Вторая полоса
Общество
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Деньги на посевную и штрафы за прогулы

Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем

Эти и ряд других важных вопросов рассмотрела на очередном заседании областная Дума.

Кредитная история

Депутаты внесли в областной бюджет изменения, которые, в частности, предусматривают перераспределение средств внутри госпрограммы по развитию АПК: около 74 млн. рублей будет направлено на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение посевных работ.

Дело в том, что в этом году из-за изменения порядка финансирования АПК многие рязанские аграрии не смогли получить «короткие» кредиты на весенние полевые работы. Ситуация обсуждалась недавно на совещании с врио губернатора Николаем Любимовым. Благодаря данным главой региона поручениям средства на финансовую поддержку аграриев в областном бюджете выделены. Как отметил председатель комитета по аграрным вопросам Георгий Свид, это очень важное решение.

– Сложилась очень серьезная обстановка в сельском хозяйстве из-за отсутствия по Рязанской области «коротких» кредитов на проведение сезонных работ. Понятно, что у сельхозпред­приятий не хватает оборотных средств, чтобы качественно провести весенние полевые работы. Каждый год предприятия брали субсидированные «короткие» кредиты, а в этом году из-за изменения порядка субсидирования их нет. Коммерческие же кредиты слишком дорогие. Теперь эта проблема решена, – пояснил Георгий Свид.

Кроме того, принимая поправки в бюджет, парламентарии рекомендовали правительству области найти дополнительные средства на поддержку АПК. 40 млн. рублей потребуется на осень для успешного завершения сезона – опять же на субсидирование «коротких» кредитов. И около 74 млн. рублей нужно изыскать в третьем квартале 2017 года на достижение целевых показателей по программе развития АПК.

Депутатская ответственность

Существенные правки внесены в документы, напрямую касающиеся работы депутатского корпуса, – в областной Закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы» и в Регламент област­ной Думы.

Как отметил заместитель председателя заксобрания региона Михаил Кривцов, оба законопроекта были поддержаны членами всех четырех фракций облдумы единогласно.

– Мы определили обязанности депутата в обязательном порядке участвовать в работе комитетов, в заседании Думы, вести прием граждан. Определены не только обязанности, но и ответственность за их невыполнение. Так, если человек по неуважительной причине отсутствовал на трех заседаниях комитета, его исключают из состава комитета. Если он не состоит ни в одном из комитетов, выносится решение о прекращении его депутатских полномочий. Если депутат потерял связь с избирателями, то есть не проводит прием граждан или проводит реже, чем раз в два месяца, фракция также инициирует решение о прекращении депутатской деятельности. Если депутат не явился на заседание комитета или Думы по неуважительной причине, об этом через сеть Интернет информируется избиратель, – рассказал Михаил Кривцов.

В списке уважительных причин будут отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, также уважительными комитетом могут быть признаны и другие основания.

На депутатов, которые работают на постоянной основе, за прогулы налагается, кроме того, материальная ответственность: пропустил по неуважительной причине заседание Думы – недополучишь треть зарплаты, заседание комитета – ее десятую часть.

– У нас нет злостных нарушителей, но тем не менее это повысит и дисциплину, и ответственность, это улучшит связь с избирателями и будет способствовать поднятию авторитета нашей Думы, – подчеркнул Михаил Кривцов.

***

На заседании во втором, окончательном чтении принят Закон «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области». По итогам обсуждения документа с общественностью было подготовлено 29 поправок, которые Дума поддержала.

Утвержден состав общественного совета, который теперь появится при Рязанской областной Думе. В него вошли семь представителей общественных некоммерческих организаций: Валерий Конопацкий, Анатолий Павлухин, Дарья Попкова, Марина Пронина, Андрей Рязанцев, Станислав Сливин, Павел Яковлев.

У комитета регионального парламента по социальным вопросам, который полгода, после перехода Ларисы Тюриной на работу в Совет Федерации ФС РФ, оставался без председателя, наконец появился новый руководитель. Его возглавил представитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Пупков, работавший до этого в действующем созыве заместителем председателя комитета по экономическим вопросам.

Целый блок вопросов был посвящен рассмотрению отчетов по итогам 2016 года. О работе своих ведомств и структур за минувшие двенадцать месяцев законодателям доложили заместитель начальника УМВД России по Рязанской области Владимир Сурин, Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
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