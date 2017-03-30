Повышенный контроль

Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, силовых структур, общественных организаций.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся работы по противодействию коррупции в регионе. В частности, были рассмотрены меры, которые принимаются в регионе для предупреждения коррупционных проявлений в сфере организации закупок для государственных и муниципальных нужд, а также в жилищно-коммунальном секторе.

В ходе заседания глава региона Николай Любимов дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности превентивной работы по противодействию коррупции. «Стоит задача – четко определить существующие проблемы и выработать необходимые меры, которые позволят вести в дальнейшем системную работу по устранению и недопущению коррупционных проявлений», – сказал Николай Любимов.