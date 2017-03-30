Областная общественно-политическая газета
00:30 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
Просмотров: 13
Выпуск № 56 (5343) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Услуги и условия

В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам

О том, когда это произойдет и по каким правилам, шла речь на заседании «круглого стола», прошедшего в областной библиотеке имени Горького.

«Круглый стол» организован Общественной палатой Российской Федерации в рамках подготовки 3-го Культурного форума регионов России. Рязанская область выбрана площадкой для проведения «круглых столов» для участников форума из регионов Центрального федерального округа. На втором из них обсуждались вопросы реализации потенциала НКО в сфере культуры и образования и возможности доступа таких организаций к бюджетным средствам.

Заседание провели член Общественной палаты РФ от Рязанской области О. Воронова, вошедшая в оргкомитет форума, и секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, ответственная за организацию подготовки форума в Центральном федеральном округе. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти в регионе, министерств и ведомств, которым Президент и Правительство РФ поручили привлечь потенциал гражданского общества для оказания социально значимых услуг населению, руководители некоммерческих организаций региона. К обсуждению проблемы подключились представители региональной власти и НКО из Тамбова и Челябинска.

Работа в этом направлении ведется с 2012 года, когда о необходимости привлечения социально ориентированных НКО к оказанию услуг заявил Президент РФ В.В. Путин. Об уже проделанной в этом направлении работе участникам «круглого стола» рассказала заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития Т. Евлампиева.

До сих пор некоммерческие организации пользовались только одним источником финансовой помощи государства – субсидиями федерального и региональных бюджетов на реализацию общественно значимых проектов. Как сообщил на заседании «круглого стола» заместитель министра территориальных образований и общественных объединений Рязанской области В. Коробкин, в 2014 – 2015 годах в рамках реализации государственной программы поддержки социально ориентированных НКО более 38 млн. рублей было направлено в НКО в виде субсидий. В 2016 году господдержку получили 44 некоммерческих организации в регионе.

Теперь речь идет о доступе к бюджетным средствам тех организаций, которые оказывают социально значимые услуги.

Т. Евлампиева напомнила участникам дискуссии, что в последние годы финансирование социальной сферы в стране увеличилось в 26 раз, но количество и качество оказываемых государством услуг не устраивает российских граждан. И сейчас, для того чтобы привлечь в сферу услуг НКО, необходимо определиться в каждом субъекте Федерации по ряду вопросов. Во-первых, какие социально ориентированные организации есть в регионе, что они могут делать в сфере оказания услуг и, наконец, какие сферы оказания услуг нуждаются в участии НКО. Сейчас проводится мониторинг деятельности НКО в этой сфере, отбор лучших практик в регионах. Разработан на уровне Правительства РФ комплекс мер по реализации доступа НКО к бюджетным средствам. Соответствующие документы готовятся на уровне регионов. В Рязанской области в декабре прошлого года создана комиссия и разработан план мероприятий.

О высоких требованиях, которые будут предъявляться к некоммерческим организациям, получателям бюджетных средств, рассказал заместитель начальника управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области В.В. Лактюшин. В частности, этот вид деятельности должен быть обязательно прописан в уставных документах НКО, будет производиться оценка качества оказываемых услуг по определенным критериям, некоммерческие организации будут включены в реестр исполнителей социально полезных услуг, ведение которого поручено Минюсту.

Если же говорить об опыте работы НКО в сфере образования и культуры, он в Рязанской области есть. Более 30 НКО осуществляют деятельность в сфере образования, но сталкиваются с рядом проблем. Так, на заседании «круглого стола» прозвучало предложение рассмотреть возможность помочь таким организациям хотя бы путем снижения арендных ставок за используемые помещения. Руководитель регионального отделения Всероссийского родительского собрания О. Маслюк рассказала о том, какой замечательный межрегиональный театральный фестиваль «Карусель» удается организовать на базе школы №51 г. Рязани. Что это – социально ориентированный проект или услуга в сфере культуры, оказанная жителям и гостям города?

Участники обсуждения задали другие вопросы и внесли конкретные предложения, касающиеся участия НКО в оказании социально значимых услуг. Сама эта деятельность настолько нова и необычна для наших некоммерческих организаций, что вопросов пока больше, чем ответов. Нужны рекомендации, опыт, наработки, обсуждение проблемы в режиме прямого диалога представителей власти и гражданского общества. Состоявшийся «круглый стол» лишь один из шагов в самом начале пути НКО к новой для себя сфере деятельности.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
Повышенный контроль
Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Противодействовать эффективно
Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Пресс-конференция
Открытый диалог
Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем
Людмила Иванова
Общество
В приоритете – ответственность
На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
Общество
Деньги на посевную и штрафы за прогулы
Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем
Татьяна Железнова
Общество
День исторической справедливости
Рязанцы отпраздновали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией народными гуляньями
Татьяна Железнова
Общество
В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
Ирина Сизова
Общество
Неравнодушны к беде
Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Конкурс
На добрые дела
Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку
Ольга Драган
Общество
На пути к единым стандартам
В регионе появился новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Общество
Обмен опытом
Специалисты рассказали о методиках работы с особыми детьми
Ольга Драган
Общество
Весеннее равноденствие по-узбекски
В Рязани проходит празднование Навруза
Анна Добролежа
Общество
Наследие и наследники
Соединение культурного потенциала с потенциалом гражданского общества может быть продуктивным
Ирина Сизова
Общество
Площадка для диалога
Об актуальных проблемах шла речь на форуме «Сообщество»
Ольга Драган
Семья
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Семья
Дети – дома, папы – на посту
Патрульные отряды школьных родительских комитетов помогают поддерживать порядок у школ и детских садов
Михаил Скрипников
Семья
Вопрос – ответ
Семья
Приглашение к участию
В центре внимания Школы общественного действия
Культура
Это коммунальная, коммунальная квартира…
Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Вероника Шелякина
Культура
Слушаем оперу
Проекты фонда «Таланты мира» популяризируют классическое вокальное искусство
Анна Добролежа
Общество
Осталось дыхание
В «Зале на Грибоедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма состоялся вечер памяти режиссера, публициста Татьяны Даниловны Шестаковой
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы