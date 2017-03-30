Услуги и условия

В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам

О том, когда это произойдет и по каким правилам, шла речь на заседании «круглого стола», прошедшего в областной библиотеке имени Горького.

«Круглый стол» организован Общественной палатой Российской Федерации в рамках подготовки 3-го Культурного форума регионов России. Рязанская область выбрана площадкой для проведения «круглых столов» для участников форума из регионов Центрального федерального округа. На втором из них обсуждались вопросы реализации потенциала НКО в сфере культуры и образования и возможности доступа таких организаций к бюджетным средствам.

Заседание провели член Общественной палаты РФ от Рязанской области О. Воронова, вошедшая в оргкомитет форума, и секретарь Общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, ответственная за организацию подготовки форума в Центральном федеральном округе. В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти в регионе, министерств и ведомств, которым Президент и Правительство РФ поручили привлечь потенциал гражданского общества для оказания социально значимых услуг населению, руководители некоммерческих организаций региона. К обсуждению проблемы подключились представители региональной власти и НКО из Тамбова и Челябинска.

Работа в этом направлении ведется с 2012 года, когда о необходимости привлечения социально ориентированных НКО к оказанию услуг заявил Президент РФ В.В. Путин. Об уже проделанной в этом направлении работе участникам «круглого стола» рассказала заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики Департамента социального развития и инноваций Минэкономразвития Т. Евлампиева.

До сих пор некоммерческие организации пользовались только одним источником финансовой помощи государства – субсидиями федерального и региональных бюджетов на реализацию общественно значимых проектов. Как сообщил на заседании «круглого стола» заместитель министра территориальных образований и общественных объединений Рязанской области В. Коробкин, в 2014 – 2015 годах в рамках реализации государственной программы поддержки социально ориентированных НКО более 38 млн. рублей было направлено в НКО в виде субсидий. В 2016 году господдержку получили 44 некоммерческих организации в регионе.

Теперь речь идет о доступе к бюджетным средствам тех организаций, которые оказывают социально значимые услуги.

Т. Евлампиева напомнила участникам дискуссии, что в последние годы финансирование социальной сферы в стране увеличилось в 26 раз, но количество и качество оказываемых государством услуг не устраивает российских граждан. И сейчас, для того чтобы привлечь в сферу услуг НКО, необходимо определиться в каждом субъекте Федерации по ряду вопросов. Во-первых, какие социально ориентированные организации есть в регионе, что они могут делать в сфере оказания услуг и, наконец, какие сферы оказания услуг нуждаются в участии НКО. Сейчас проводится мониторинг деятельности НКО в этой сфере, отбор лучших практик в регионах. Разработан на уровне Правительства РФ комплекс мер по реализации доступа НКО к бюджетным средствам. Соответствующие документы готовятся на уровне регионов. В Рязанской области в декабре прошлого года создана комиссия и разработан план мероприятий.

О высоких требованиях, которые будут предъявляться к некоммерческим организациям, получателям бюджетных средств, рассказал заместитель начальника управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области В.В. Лактюшин. В частности, этот вид деятельности должен быть обязательно прописан в уставных документах НКО, будет производиться оценка качества оказываемых услуг по определенным критериям, некоммерческие организации будут включены в реестр исполнителей социально полезных услуг, ведение которого поручено Минюсту.

Если же говорить об опыте работы НКО в сфере образования и культуры, он в Рязанской области есть. Более 30 НКО осуществляют деятельность в сфере образования, но сталкиваются с рядом проблем. Так, на заседании «круглого стола» прозвучало предложение рассмотреть возможность помочь таким организациям хотя бы путем снижения арендных ставок за используемые помещения. Руководитель регионального отделения Всероссийского родительского собрания О. Маслюк рассказала о том, какой замечательный межрегиональный театральный фестиваль «Карусель» удается организовать на базе школы №51 г. Рязани. Что это – социально ориентированный проект или услуга в сфере культуры, оказанная жителям и гостям города?

Участники обсуждения задали другие вопросы и внесли конкретные предложения, касающиеся участия НКО в оказании социально значимых услуг. Сама эта деятельность настолько нова и необычна для наших некоммерческих организаций, что вопросов пока больше, чем ответов. Нужны рекомендации, опыт, наработки, обсуждение проблемы в режиме прямого диалога представителей власти и гражданского общества. Состоявшийся «круглый стол» лишь один из шагов в самом начале пути НКО к новой для себя сфере деятельности.