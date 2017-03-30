Противодействовать эффективно

Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.

В работе участвовали федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств региона, силовых структур, высших учебных заведений области.

На заседании были рассмотрены результаты мониторинга развития наркоситуации в регионе. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся реализации государственной антинаркотической политики. Речь, в частности, шла об эффективности принимаемых мер по противодействию потребления и незаконному обороту наркотиков, предотвращении преступлений, связанных с их нелегальными поставками в регион.

В ходе заседания глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул: «Антинаркотическую работу необходимо активизировать. Нужно разрабатывать и внедрять новые подходы к ее организации, использовать современные, более эффективные методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств». На заседании глава рязанского региона обозначил ряд приоритетных задач по совершенствованию антинаркотической работы в дальнейшем.