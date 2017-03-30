Открытый диалог

Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем

Вчера врио губернатора Николай Любимов дал первую большую пресс-конференцию региональным СМИ. Участие в ней приняли представители больше трех десятков средств массовой информации – телеканалов, интернет-порталов, печатных изданий. Николаю Любимову было задано 35 вопросов. Почти двухчасовой разговор шел на самые различные темы; о привлечении инвесторов в регион, ремонте и строительстве дорог, состоянии регионального здравоохранения и коммунальной сферы.

Моногорода получат поддержку

По мнению Николая Любимова, Рязанская область должна войти в ТОП-10 российских регионов по уровню инвестиционной привлекательности. Это своего рода задача-максимум для региональной власти. Инвестиции, в свою очередь, послужат своего рода импульсом для развития моногородов, ядром которых является крупное градообразующее предприятие.

Один из таких населенных пунктов – это поселок Лесной Шиловского района. Именно он, как рассказал на пресс-конференции Николай Любимов, станет первым населенным пунктом области, который должен войти в федеральную программу развития моногородов. Поддержка Лесного связана с необходимостью сохранения единственного в поселке предприятия «Эластик».

– Поселок Лесной – первый моногород, куда мы планируем привлечь инвесторов, – заявил врио губернатора.

Дорожный просвет

По поводу строительства и ремонта дорог было задано сразу несколько вопросов. И это вполне объяснимо, ведь дороги сегодня – едва ли не самая обсуждаемая в обществе тема. Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов сообщил сразу несколько хороших новостей. В ноябре 2018 года в Рязани будет сдан важный объект – развязка на Михайловском шоссе. Планируется также строительство второй очереди Северного обхода. Кроме того, в обозримом будущем будет построена объездная дорога вокруг Сасова, что избавит этот крупный районный центр от потока транзитного транспорта. В самом начале пресс-конференции глава региона высказался и на тему контроля за качеством ремонта дорог. По словам Николая Любимова, денег на дороги выделяется все больше, поэтому необходимо правильно и эффективно их использовать.

– Контролировать качество должна лаборатория, которая есть в области. Отчитываться должны и дорожники, и контролеры. Ошибки исправлять нужно оперативно, – подчеркнул врио губернатора.

Ожидается ли потепление в квартирах?

Еще одна животрепещущая тема, волнующая журналистов, – это изношенность коммунальных сетей областного центра. Еле теплые радиаторы в квартирах многих рязанцев – прямое следствие этой проблемы. Губернатор заверил, что знаком с жалобами горожан на плохое отопление.

– Людям не важно, какая температура в трубе, главное, тепло ли у них в квартире, – сказал Николай Любимов.

Говоря о возможных вариантах решения проблемы изношенности рязанских теплосетей, глава региона сказал, что делать это нужно, в первую очередь, по программе реконструкции и капремонта.

– Если у города не хватает средств – постараемся помочь. Возможно привлечение и инвестиций, – сказал Николай Любимов.

Вместе с тем, врио губернатора четко дал понять, что, если кто-то хочет получить сети в собственность или в долгосрочную аренду, чтобы диктовать условия городу, этого не будет.

Передача теплосетей в концессию – возможный вариант решения проблемы. Однако, как подчеркнул Николай Любимов, работать регион намерен только с проверенным концессионером, хорошо зарекомендовавшим себя в других регионах.

– Нужно аккуратно подходить к выбору концессионера. Придет хороший игрок, который зарекомендовал себя в таких же проектах в других регионах, тогда да, будем рассматривать его.

Поликлиническая недостаточность

Региональная власть вернется к вопросу строительства второй поликлиники в Дашково-Песочне. Об этом Николай Любимов заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Рязанских ведомостей». Действующая поликлиника 11-й больницы уже давно не справляется с возросшим потоком пациентов. Лечебное учреждение просто не рассчитано на такое количество приписного населения (а это примерно 90 тысяч человек). Между тем микрорайон продолжает стремительно расти и вширь, и ввысь, а значит, работы у врачей местной поликлиники только прибавится.

Николай Любимов отметил, что еще одна поликлиника в Дашково-Песочне действительно нужна. И она будет построена, сейчас прорабатываются варианты ее возведения.

Что касается детского здравоохранения, глава региона заявил, что планируется изменить логистику работы детских поликлиник, грамотно перераспределить потоки пациентов. Конечная цель предстоящих изменений – сделать так, чтобы родители с детьми могли без проблем попасть на прием к любому узкому специалисту.

Пространство для жизни

По мнению Николая Любимова, в областном центре должно быть больше скверов, прогулочных зон, всего того, что делает городскую среду комфортной и называется пространством для жизни. Это все будет создаваться, пообещал врио губернатора, но с учетом мнения местных жителей. Причем речь идет не только об официальных публичных слушаниях, но и о прямом неформальном общении с людьми. Есть у главы региона и вопросы к застройке центра Рязани. По его мнению, она должна вестись в строгом соответствии с городской архитектурой, чтобы был сохранен исторический облик города. Прозвучала и наболевшая для Рязани тема Торговых рядов на площади Ленина, которые никак не обретут хозяина, пустуют и обретают запущенный вид.

Николай Любимов пообещал, что региональное правительство постарается включить Торговые ряды в план приватизации и найти хорошего инвестора. Есть желающие получить объект задешево и без гарантий сохранения, но такого правительство не допустит. А пока важно следить за сохранением Торговых рядов, содержать здание в порядке и не допускать его разрушения.

Туризм по-рязански

В создание туристической инфраструктуры региона планируется активно вовлекать бизнес-сообщество. Об этом Николай Любимов сказал, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции. Он заявил, что развитию туристической отрасли будет уделяться большое внимание. По мнению врио губернатора, в Рязанской области много не раскрученных брендов, которые привлекательны для туристов. Поэтому в ближайшие годы необходимо заниматься популяризацией достопримечательностей, мест, связанных с именами знаменитых земляков, организовывать рекламные кампании с тем, чтобы как можно больше людей имели достаточную информацию о туристическом потенциале Рязанской области.