В приоритете – ответственность

На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью

Молодежь сегодня ставит рекорды в спорте, добивается высоких показателей в учебе, общественных делах, труде, заботится о том, чтобы изменить жизнь к лучшему. Рязанцы подходят к решению этих вопросов творчески, и поэтому вполне заслуженно по итогам прошлого года Рязанская область заняла 10 место в стране по развитию физической культуры и спорта, по эффективности органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

Об этом министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова сообщила на заседании расширенной коллегии. В работе коллегии приняла участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Елена Ивановна вручила работникам отрасли региональные награды: знаки губернатора Рязанской области «За усердие», памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской», Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.

– Мы должны четко понимать, в каких условиях сегодня с вами живем и работаем, – обращаясь к участникам коллегии, сказала Елена Ивановна. – Каждый руководитель должен выполнять не только те поручения, которые ему определены, но и творчески, грамотно подходить к решению любых вопросов. Нужно четче анализировать сложившуюся ситуацию, вести многоплановую работу с молодежью. По итогам рейтинга, подготовленного Общественной палатой Российской Федерации на основе анализа показателей за 2015 – 2016 годы, Рязанская область занимает второе место среди регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Кроме того, в числе главных результатов работы в 2016 году Татьяна Пыжонкова назвала завоевание рязанскими спортсменами 4-х лицензий для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 35 процентов и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Спасске. Это лишь часть огромной работы, которая сегодня проводится с молодежью.

На заседании коллегии также выступили содокладчики. Заместитель главы администрации Скопинского района Александр Соловьев рассказал о развитии физической культуры и спорта на территории муниципального образования. О реализации инклюзивного образования рассказал директор ДЮСШ «Елатьма» Андрей Умнов. Начальник отдела управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Смирнова поделилась опытом работы Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках». Выступление Михаила Невдаха было посвящено набирающему обороты в регионе движению «Юнармия».

На коллегии было четко заявлено, что организованные перевозки детей на спортивные соревнования за пределы области должны осуществляться строго по закону.

Поводом для подобного заявления послужил трагический случай, при котором в ДТП в субботу, 25 марта, погибли трое юных рязанских спортсменов. Их тренер взял на себя ответственность довезти своих воспитанников из Рязани до Воскресенска, где у юных боксеров должны были пройти тренировочные спарринги.

– Минспорта осуществляет командирование за пределы региона только представителей спортивных сборных области в соответствии с ежегодно утверждаемыми списками, представленными региональными федерациями по видам спорта, – сказала министр Татьяна Пыжонкова. – Поездки проводятся только на официальные межрегиональные, всероссийские, международные соревнования и тренировочные меро­приятия, включенные в календарный план на текущий год. Командирование осуществляется на основании официальных вызовов и регламентировано федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и постановлением правительства Рязанской области от 1 марта 2011 года №33.

В решение расширенного заседания коллегии внесен пункт, в котором главам администраций городов и районов рекомендовано в срок до 1 мая 2017 года провести в своих муниципальных образованиях мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при перевозках организованных групп детей.

Также обращено внимание на опыт других регионов в части перевозки спортсменов к местам проведения тренировочных сборов и соревнований. По этому поводу министерство провело мониторинг, и его результаты доведены до участников коллегии.