Областная общественно-политическая газета
00:31 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
Просмотров: 22
Выпуск № 56 (5343) |
Первая полоса
Общество
Версия для печати

В приоритете – ответственность

На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью

Молодежь сегодня ставит рекорды в спорте, добивается высоких показателей в учебе, общественных делах, труде, заботится о том, чтобы изменить жизнь к лучшему. Рязанцы подходят к решению этих вопросов творчески, и поэтому вполне заслуженно по итогам прошлого года Рязанская область заняла 10 место в стране по развитию физической культуры и спорта, по эффективности органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.

Об этом министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова сообщила на заседании расширенной коллегии. В работе коллегии приняла участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Елена Ивановна вручила работникам отрасли региональные награды: знаки губернатора Рязанской области «За усердие», памятные знаки «Благодарность от земли Рязанской», Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.

– Мы должны четко понимать, в каких условиях сегодня с вами живем и работаем, – обращаясь к участникам коллегии, сказала Елена Ивановна. – Каждый руководитель должен выполнять не только те поручения, которые ему определены, но и творчески, грамотно подходить к решению любых вопросов. Нужно четче анализировать сложившуюся ситуацию, вести многоплановую работу с молодежью. По итогам рейтинга, подготовленного Общественной палатой Российской Федерации на основе анализа показателей за 2015 – 2016 годы, Рязанская область занимает второе место среди регионов, реализующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Кроме того, в числе главных результатов работы в 2016 году Татьяна Пыжонкова назвала завоевание рязанскими спортсменами 4-х лицензий для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 35 процентов и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Спасске. Это лишь часть огромной работы, которая сегодня проводится с молодежью.

На заседании коллегии также выступили содокладчики. Заместитель главы администрации Скопинского района Александр Соловьев рассказал о развитии физической культуры и спорта на территории муниципального образования. О реализации инклюзивного образования рассказал директор ДЮСШ «Елатьма» Андрей Умнов. Начальник отдела управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Смирнова поделилась опытом работы Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках». Выступление Михаила Невдаха было посвящено набирающему обороты в регионе движению «Юнармия».

На коллегии было четко заявлено, что организованные перевозки детей на спортивные соревнования за пределы области должны осуществляться строго по закону.

Поводом для подобного заявления послужил трагический случай, при котором в ДТП в субботу, 25 марта, погибли трое юных рязанских спортсменов. Их тренер взял на себя ответственность довезти своих воспитанников из Рязани до Воскресенска, где у юных боксеров должны были пройти тренировочные спарринги.

– Минспорта осуществляет командирование за пределы региона только представителей спортивных сборных области в соответствии с ежегодно утверждаемыми списками, представленными региональными федерациями по видам спорта, – сказала министр Татьяна Пыжонкова. – Поездки проводятся только на официальные межрегиональные, всероссийские, международные соревнования и тренировочные меро­приятия, включенные в календарный план на текущий год. Командирование осуществляется на основании официальных вызовов и регламентировано федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и постановлением правительства Рязанской области от 1 марта 2011 года №33.

В решение расширенного заседания коллегии внесен пункт, в котором главам администраций городов и районов рекомендовано в срок до 1 мая 2017 года провести в своих муниципальных образованиях мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при перевозках организованных групп детей.

Также обращено внимание на опыт других регионов в части перевозки спортсменов к местам проведения тренировочных сборов и соревнований. По этому поводу министерство провело мониторинг, и его результаты доведены до участников коллегии.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
Открытый диалог
Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем
Людмила Иванова
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
Общество
Деньги на посевную и штрафы за прогулы
Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем
Татьяна Железнова
Общество
Повышенный контроль
Николай Любимов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Услуги и условия
В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам
Ирина Сизова
Общество
Противодействовать эффективно
Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
День исторической справедливости
Рязанцы отпраздновали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией народными гуляньями
Татьяна Железнова
Общество
В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
Ирина Сизова
Общество
Неравнодушны к беде
Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Конкурс
На добрые дела
Социально значимые инициативы, исходящие от общественных организаций, получат поддержку
Ольга Драган
Общество
На пути к единым стандартам
В регионе появился новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Общество
Обмен опытом
Специалисты рассказали о методиках работы с особыми детьми
Ольга Драган
Общество
Весеннее равноденствие по-узбекски
В Рязани проходит празднование Навруза
Анна Добролежа
Общество
Наследие и наследники
Соединение культурного потенциала с потенциалом гражданского общества может быть продуктивным
Ирина Сизова
Общество
Площадка для диалога
Об актуальных проблемах шла речь на форуме «Сообщество»
Ольга Драган
Семья
Оптимальный вариант
Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
Ирина Сизова
Семья
Дети – дома, папы – на посту
Патрульные отряды школьных родительских комитетов помогают поддерживать порядок у школ и детских садов
Михаил Скрипников
Семья
Вопрос – ответ
Семья
Приглашение к участию
В центре внимания Школы общественного действия
Культура
Это коммунальная, коммунальная квартира…
Рязанские актеры отметили Международный день театра капустником
Вероника Шелякина
Культура
Слушаем оперу
Проекты фонда «Таланты мира» популяризируют классическое вокальное искусство
Анна Добролежа
Общество
Осталось дыхание
В «Зале на Грибоедова» Информационно-аналитического центра культуры и туризма состоялся вечер памяти режиссера, публициста Татьяны Даниловны Шестаковой
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы