Областная общественно-политическая газета
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30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
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В Рязани в ДТП с участием грузовика и иномарки погиб один человек и двое пострадали За сутки на дорогах Рязанской области произошло 56 ДТП Юный пьяный водитель на «Жигулях» на парковке у торгового центра врезался в 4 автомобиля В одном из микрорайонов Рязани вновь произошел прорыв теплотрассы Глава рязанского региона Николай Любимов дает первую большую пресс-конференцию в областном правительстве
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017
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Выпуск № 56 (5343) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

МИХАЙЛОВ. В доме-интернате для престарелых и инвалидов с миссией добра и милосердия вновь побывали волонтеры благотворительного фонда помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость». Приезд волонтеров из столицы стал делом обычным, регулярным в рамках стартовавшего в регионе пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». Послы доброй воли из Москвы, как всегда, привезли с собой предметы личной гигиены, сладости, подарки и, конечно, хорошее настроение, которое помогали поддерживать певцы и баянисты Иван Гранков и Александр Микаэлян.

СПАССК. Восьмиклассники школы и гимназии районного центра участвовали в занятии-тренинге по теме «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». Тренинг с помощниками-волонтерами провела педагог-психолог Центра Ольга Мишкина. О работе Центра дополнительного образования и предлагаемых им секциях, кружках, объединениях восьмиклассникам рассказала его директор Нина Кочеткова. Школьники посетили занятие объединения туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности». Воспитанники «Школы безопасности» под руководством тренера Андрея Меркулова продемонстрировали навыки и умения в спортивном туризме.

СКОПИН. В Доме культуры села Вослебово прошла встреча школьников района с представителями Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева. Преподаватели и студенты вуза рассказали учащимся выпускных классов о своих факультетах, специальностях, правилах приема в университет, студенческой жизни и многом другом.

ШАЦК. Район полностью готов к проведению полевых работ. Готова и техника: тракторы, посевные комплексы, машины для обработки почвы, разбрасыватели минеральных удобрений и другие сельскохозяйственные агрегаты. Как утверждает заместитель начальника отдела агропромышленного развития администрации Шацкого района Анатолий Смагин, большое внимание в проведении весеннего сева уделят качеству работ: соблюдению норм высева семян, глубине их заделки в почву, внесению удобрений. Работы по подкормке озимых культур азотными удобрениями уже начались. Ряд хозяйств применяет жидкую форму азотных удобрений КАЗ-32.

РЫБНОЕ. В районе провели экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», посвященный Году экологии. Первое место у финансового управления Рыбновского района – 3680 килограммов, второе – у Рыбновской школы № 2 – 2100 килограммов, третье – у Баграмовской средней школы – 2000 килограммов макулатуры. Заместитель главы района по экономическому развитию Алексей Кривенцев наградил те организации, на счету которых более 500 кг собранной макулатуры. Кроме перечисленных, в число награжденных вошли Батуринская, Пионерская школы, детские сады №№ 3, 4 и 7, администрации Пионерского, Вакинского и Чурилковского поселений. Всего в Рыбновском районе собрали и отправили на переработку 13 880 килограммов макулатуры.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 56 (5343) от 30 марта 2017 года
В приоритете – ответственность
На расширенной коллегии регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта говорили о повышении эффективности работы с молодежью
Вячеслав Астафьев
С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
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Пресс-конференция
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Глава региона Николай Любимов обозначил основные направления работы по развитию региона в ближайшем будущем
Людмила Иванова
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С лучшими пожеланиями
Местные инициативы получат финансовую поддержку из бюджета
Димитрий Соколов
Общество
Деньги на посевную и штрафы за прогулы
Рязанские аграрии получат «короткие» кредиты, а депутаты за невыполнение обязанностей поплатятся рублем
Татьяна Железнова
Общество
Повышенный контроль
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Услуги и условия
В Рязанской области социально ориентированные НКО получат доступ к бюджетным ресурсам
Ирина Сизова
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Противодействовать эффективно
Глава региона Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области.
По материалам официального сайта Правительства области
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День исторической справедливости
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Татьяна Железнова
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В новом составе
Рязанскую область в Общественной палате РФ будет представлять Ольга Воронова
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Неравнодушны к беде
Красный Крест старается помочь тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Конкурс
На добрые дела
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Ольга Драган
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На пути к единым стандартам
В регионе появился новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
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Обмен опытом
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Весеннее равноденствие по-узбекски
В Рязани проходит празднование Навруза
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Площадка для диалога
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Прежде чем принять ребенка в семью, необходимо обучиться в школе приемных родителей
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Вероника Шелякина
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