Вести районов

МИХАЙЛОВ. В доме-интернате для престарелых и инвалидов с миссией добра и милосердия вновь побывали волонтеры благотворительного фонда помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость». Приезд волонтеров из столицы стал делом обычным, регулярным в рамках стартовавшего в регионе пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». Послы доброй воли из Москвы, как всегда, привезли с собой предметы личной гигиены, сладости, подарки и, конечно, хорошее настроение, которое помогали поддерживать певцы и баянисты Иван Гранков и Александр Микаэлян.

СПАССК. Восьмиклассники школы и гимназии районного центра участвовали в занятии-тренинге по теме «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». Тренинг с помощниками-волонтерами провела педагог-психолог Центра Ольга Мишкина. О работе Центра дополнительного образования и предлагаемых им секциях, кружках, объединениях восьмиклассникам рассказала его директор Нина Кочеткова. Школьники посетили занятие объединения туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности». Воспитанники «Школы безопасности» под руководством тренера Андрея Меркулова продемонстрировали навыки и умения в спортивном туризме.

СКОПИН. В Доме культуры села Вослебово прошла встреча школьников района с представителями Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева. Преподаватели и студенты вуза рассказали учащимся выпускных классов о своих факультетах, специальностях, правилах приема в университет, студенческой жизни и многом другом.

ШАЦК. Район полностью готов к проведению полевых работ. Готова и техника: тракторы, посевные комплексы, машины для обработки почвы, разбрасыватели минеральных удобрений и другие сельскохозяйственные агрегаты. Как утверждает заместитель начальника отдела агропромышленного развития администрации Шацкого района Анатолий Смагин, большое внимание в проведении весеннего сева уделят качеству работ: соблюдению норм высева семян, глубине их заделки в почву, внесению удобрений. Работы по подкормке озимых культур азотными удобрениями уже начались. Ряд хозяйств применяет жидкую форму азотных удобрений КАЗ-32.

РЫБНОЕ. В районе провели экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», посвященный Году экологии. Первое место у финансового управления Рыбновского района – 3680 килограммов, второе – у Рыбновской школы № 2 – 2100 килограммов, третье – у Баграмовской средней школы – 2000 килограммов макулатуры. Заместитель главы района по экономическому развитию Алексей Кривенцев наградил те организации, на счету которых более 500 кг собранной макулатуры. Кроме перечисленных, в число награжденных вошли Батуринская, Пионерская школы, детские сады №№ 3, 4 и 7, администрации Пионерского, Вакинского и Чурилковского поселений. Всего в Рыбновском районе собрали и отправили на переработку 13 880 килограммов макулатуры.