Рязанских студентов приглашают к участию в творческом конкурсе к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына

В Рязани вновь стартует открытый студенческий конкурс творческих работ «Дело длиною в век» (в рамках подготовки к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына).

В 2018 году отмечается вся страна отмечает век со дня рождения писателя. В Рязани выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, А.И. Солженицын провел 12 лет. Здесь были написаны такие произведения, как «Матрёнин двор», «Крохотки», «Один день Ивана Денисовича»,«Случай на станции Кочетовка», «Раковый корпус», «Свеча на ветру». Организаторами заочного конкурса выступили Научно-просветительский центр РГУ имени С.А. Есенина по изучению наследия А.И. Солженицына и Рязанское региональное отделение Ассоциации студенческих объединений России.

Для участия необходимо предоставляются индивидуальные самостоятельные творческие работы, связанные с личностью, биографией и наследием А.И. Солженицына по следующим номинациям:

• Художественная Проза (рассказ, очерк, новелла, миниатюра и т.д)

• Поэзия

• Публицистика (статья, эссе, интервью, репортаж и т.д)

• Изобразительное искусство (фотография, гравюра, рисунок, портрет, пейзаж, и т.д)

К участию в конкурсе приглашаются студенты и магистранты очной и заочной формы обучения вузов Рязани, студенты училищ, колледжей, а также старшеклассники лицеев и гимназий.

Заявку на участие, а также готовые работы в электронном формате следует прислать до 23 апреля по адресу ksanaa94@mail.ru (в теме указывайте «конкурс») или на почту a.safronov@rsu.edu.ru