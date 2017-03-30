Попасть в «Российское село – 2017» сможет каждый рязанец

Любой желающий сможет побывать на Всероссийском форуме «Российское село – 2017» бесплатно. Для этого необходимо только заранее пройти онлайн-регистрацию, заполнив простую форму на сайте проекта, информирует сайт регионального минсельхоза.

По завершении регистрации посетитель получит билет на указанную им электронную почту, который останется лишь распечатать и взять с собой на форум. Штрих-код на билете станет пропуском для прохождения в павильон через турникеты.

Напомним, Всероссийский форум «Российское село-2017» пройдет 8-9 июня в Москве в павильоне №75 ВДНХ. Получить билет на форум можно здесь.

Подробности на официальном сайте проекта.