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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 09:10
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Общество
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Попасть в «Российское село – 2017» сможет каждый рязанец

Попасть в «Российское село – 2017» сможет каждый рязанец

Любой желающий сможет побывать на Всероссийском форуме «Российское село – 2017» бесплатно. Для этого необходимо только заранее пройти онлайн-регистрацию, заполнив простую форму на сайте проекта, информирует сайт регионального минсельхоза.

По завершении регистрации посетитель получит билет на указанную им электронную почту, который останется лишь распечатать и взять с собой на форум. Штрих-код на билете станет пропуском для прохождения в павильон через турникеты.

Напомним, Всероссийский форум «Российское село-2017» пройдет 8-9 июня в Москве в павильоне №75 ВДНХ. Получить билет на форум можно здесь.

Подробности на официальном сайте проекта.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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