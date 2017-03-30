Молодые люди из Рязанской области могут стать волонтерами Дня Победы

Объявлен набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявляет набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы по следующим направлениям:

– волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах России;

– всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы» и Всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, ждет обучение, организованное представителями региональных отделений, местных штабов и общественных центров гражданско-патриотического воспитания в вузах с привлечением историков и ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры обеспечат сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в службе поддержки, живой цепи, работе с трибунами, пресс-подходах, создании настроения, оказании медицинской помощи.

Для того, чтобы стать волонтером Дня Победы, необходимо до 16 апреля зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующее направление.

Дополнительную информацию можно получить у руководителя Рязанского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Зориной Кристины по адресу электронной почты zorina_frog@mail.ru