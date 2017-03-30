Областная общественно-политическая газета
18:45 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области расследуют нарушения правил перевозки детей на спортивные соревнования, повлекшие гибель троих детей Рано утром в Рязани горело производственное здание на площади 400 кв. метровРязанских студентов приглашают к участию в творческом конкурсе к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына Попасть в «Российское село – 2017» сможет каждый рязанецЗавтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 09:16
Просмотров: 153
Общество
Версия для печати

Молодые люди из Рязанской области могут стать волонтерами Дня Победы

Объявлен набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявляет набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы по следующим направлениям:

– волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в городах России;

– всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы» и Всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, ждет обучение, организованное представителями региональных отделений, местных штабов и общественных центров гражданско-патриотического воспитания в вузах с привлечением историков и ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры обеспечат сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в службе поддержки, живой цепи, работе с трибунами, пресс-подходах, создании настроения, оказании медицинской помощи.

Для того, чтобы стать волонтером Дня Победы, необходимо до 16 апреля зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующее направление.

Дополнительную информацию можно получить у руководителя Рязанского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Зориной Кристины по адресу электронной почты zorina_frog@mail.ru

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:03
У жителя Рязанской области преступники похитили банковскую карту и сняли с нее деньги
16:34
Уровень воды в Оке в черте Рязани понизился
16:32
На развитие сферы культуры Рязанской области выделено почти 780 млн. рублей
16:13
В Рязанской области неудачливый вор, убегая с добычей, наткнулся на полицейских
15:57
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 57 ДТП
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы