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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 09:43
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Общество
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В Рязанской области расследуют нарушения правил перевозки детей на спортивные соревнования, повлекшие гибель троих детей

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело по фактам нарушений в деятельности одной из рязанских детско-юношеских спортивных школ при организации и осуществлении выезда на спортивное мероприятие несовершеннолетних воспитанников, трое из которых погибли в дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье.

По предварительным данным, 25 марта четверо юных спортсменов вместе со своим тренером, находившимся за рулем автомобиля, ехали на соревнования в город Воскресенск Московской области. В результате ДТП на территории Луховицкого района трое детей погибли. По информации ведомства, организация выезда и перевозка детей осуществлены с многочисленными нарушениями, и это стало одной из причин гибели несовершеннолетних спортсменов.

По информации агентства Интерфакс, которое ссылается на слова официального представителя следственного комитета РФ Светланы Петренко, в отношении руководства рязанской спортивной школы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, на каких основаниях осуществлялась перевозка детей на спортивное состязание, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований. Необходимо, также, установить ответственных за безопасность несовершеннолетних.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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