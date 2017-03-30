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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 09:44
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Общество
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За убийство отца житель Рязанской области получил 9 лет 6 месяцев колонии

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области вынесен приговор 40-летнему жителю Ряжского района Сергею Кудеярову, которого обвиняют в убийстве отца (преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вечером 13 ноября прошлого года в одном из сел Ряжского района Сергей Кудеяров и проживавший с ним отец выпивали. Во время застолья у них возник конфликт. Кудеяров стал избивать отца руками, а затем табуреткой. Пожилой человек получил множественные травмы, от которых скончался на месте преступления.

В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде Кудеяров полностью признавал свою вину и раскаялся.

Вступившим с законную силу приговором Ряжского районного суда Рязанской области Кудеяров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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