Жителю Рязанской области грозит 5 лет колонии за кражу из гаража

В полицию обратился 42-летний житель Сасово, который рассказал, что накануне обнаружил, что одну из стен его гаража частично разобрали, а из помещения вынесли шлифовальную машинку, рыболовные принадлежности и катушку электрокабеля.

Полицейские объехали ближайшие пункты приема металлолома и в одном из них нашли кабель, похожий на похищенный. Выяснилось, что его сдал в металлолом 22-летний житель Сасово. Оперативники уголовного розыска нашли и задержали злоумышленника. У него дома обнаружили оборудование и другие предметы, похищенные из гаража. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.