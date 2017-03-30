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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 10:17
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Экономика
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Рязанское предприятие теплового оборудования теснит зарубежных конкурентов

Автор фото: Светлана Максимова | Рязанское предприятие теплового оборудования теснит зарубежных конкурентов
Фото: Светлана Максимова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов сегодня посетил ООО «Газтехпром», расположенный в поселке Лесной Шиловского района.

Предприятие выпускает бытовые и промышленные отопительные котлы, воздухонагреватели, оборудование для кондитерских фабрик. Как отметил руководитель компании ООО «Газтехпром» Дмитрий Иванков, в течение последних 3 лет производство ежегодно удваивается и сегодня вышло на уровень выручки 100 млн рублей в год.

Вместе с Николаем Любимовым в поездке председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, глава администрации Шиловского района Василий Фомин.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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