Рязанское предприятие теплового оборудования теснит зарубежных конкурентов

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов сегодня посетил ООО «Газтехпром», расположенный в поселке Лесной Шиловского района.

Предприятие выпускает бытовые и промышленные отопительные котлы, воздухонагреватели, оборудование для кондитерских фабрик. Как отметил руководитель компании ООО «Газтехпром» Дмитрий Иванков, в течение последних 3 лет производство ежегодно удваивается и сегодня вышло на уровень выручки 100 млн рублей в год.

Вместе с Николаем Любимовым в поездке председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, глава администрации Шиловского района Василий Фомин.