Ночью в Рязани ликвидировали дорожные ямы

Как сообщает сайт администрации города, в областном центре возобновили работу по ликвидации ям на муниципальных дорогах. Дорожное покрытие ремонтируют с использованием литой асфальтобетонной смеси. В ночь с 29 на 30 марта ликвидированы ямы на общей площади около 90 квадратных метров. Работы вели на участках по улицам Попова и Вокзальной, Куйбышевскому шоссе и на площади Ленина.