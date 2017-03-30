В Рязани «ГАЗель» сбила ребенка

ДТП произошло вчера вечером на улице Интернациональной напротив дома 5 в областном центре, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «ГАЗель» сбил пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу третьеклассника. Для оказания медицинской помощи школьника доставляли в больницу. Хотя мальчик переходил проезжую часть по переходу, он не убедился в безопасности и начал перебегать проезжую часть, не дождавшись, пока все транспортные средства остановились.