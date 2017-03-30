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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 12:03
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Общество
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В Рязани «ГАЗель» сбила ребенка

ДТП произошло вчера вечером на улице Интернациональной напротив дома 5 в областном центре, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «ГАЗель» сбил пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу третьеклассника. Для оказания медицинской помощи школьника доставляли в больницу. Хотя мальчик переходил проезжую часть по переходу, он не убедился в безопасности и начал перебегать проезжую часть, не дождавшись, пока все транспортные средства остановились.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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