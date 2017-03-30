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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 12:35
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Экономика
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Бюджетообразующее предприятие Шиловского района Рязанской области планирует расширяться

Автор фото: Светлана Максимова | Бюджетообразующее предприятие Шиловского района Рязанской области планирует расширяться
Фото: Светлана Максимова.

ООО «Стройполимер» в поселке Лесной Шиловского района посетил глава региона Николай Любимов. В рабочей поездке в район временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области сопровождала министр экономического развития Светлана Горячкина, депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров, глава района Василий Фомин.

Предприятие выпускает клейкую ленту для строительства, изоляции оконных блоков, бордюров, упаковочную ленту. По заверению руководства, предприятие будет расширяться.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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