Бюджетообразующее предприятие Шиловского района Рязанской области планирует расширяться

ООО «Стройполимер» в поселке Лесной Шиловского района посетил глава региона Николай Любимов. В рабочей поездке в район временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области сопровождала министр экономического развития Светлана Горячкина, депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров, глава района Василий Фомин.

Предприятие выпускает клейкую ленту для строительства, изоляции оконных блоков, бордюров, упаковочную ленту. По заверению руководства, предприятие будет расширяться.