Рязанское ООО «Астон Крахмало-Продукты» входит в пятерку лучших в своей отрасли по России

Сегодня предприятие по производству крахмала, глютена, белковых добавок к кормам, патоки из кукурузы работает на полную мощность, перерабатывая в сутки 450 тонн кукурузного зерна. С работой этого предприятия познакомился сегодня врио губернатора Рязанской области Николай Любимов во время рабочей поездки по Шиловскому району.