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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 13:53
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Экономика
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Рязанское ООО «Астон Крахмало-Продукты» входит в пятерку лучших в своей отрасли по России

Автор фото: Светлана Максимова | Рязанское ООО «Астон Крахмало-Продукты» входит в пятерку лучших в своей отрасли по России
Фото: Светлана Максимова.

Сегодня предприятие по производству крахмала, глютена, белковых добавок к кормам, патоки из кукурузы работает на полную мощность, перерабатывая в сутки 450 тонн кукурузного зерна. С работой этого предприятия познакомился сегодня врио губернатора Рязанской области Николай Любимов во время рабочей поездки по Шиловскому району.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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