Школьница из Касимова Рязанской области стала призером международного конкурса

Ксения Филякова – воспитанница Детской школы искусств Касимова – приняла участие в III Международном телевизионном *IT* проекте конкурсе «Талант-2017». Она стала лауреатом 3 степени в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество от 13 до 18 лет».

Конкурс проводился в Москве с 18 по 28 февраля при поддержке Министерства культуры РФ, Российской академии музыки имени Гнесиных, Союза композиторов и художников России, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Организатором конкурса является центр «Созвездие». В конкурсе приняли участие более двух тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет в четырех номинациях. Ксения представила жюри свой автопортрет, выполненный гелевой ручкой.

Ксения Филякова обучается в Детской школе искусств с 2013 года у преподавателя высшей категории, члена Международного Союза педагогов-художников М.А. Дудкиной. Ксения работает в разных жанрах и техниках: пастель, акварель, гуашь, батик, графика. Она не только занимается художественным творчеством, но и пишет стихи и рассказы, которые издаются.

В апреле 2017 года Ксения Филякова и преподаватель М.А. Дудкина будут принимать участие в XVI Молодежных Дельфийских играх в г. Екатеринбурге.