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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 14:24
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Культура
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Бесплатные консультации перед «Тотальным диктантом» пройдут в рязанской областной библиотеке

31 марта в 18:30 в малом конференц-зале областной библиотеки имени Горького будут проведены бесплатные консультации по русскому языку в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант»
Бесплатные консультации перед «Тотальным диктантом» пройдут в рязанской областной библиотеке

Занятия проведут учителя русского языка и литературы, члены Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».

Консультации призваны повысить уровень грамотности рязанцев, напомнить им ряд правил, подготовить желающих участвовать в акции, которая состоится 8 апреля в 14:00 в стенах библиотеки им. Горького.

По вопросам участия в акции «Тотальный диктант» можно связаться с координаторами проекта в Рязани по электронной почте osmb-n@yandex.ru, а также по телефону 8-961-009-54-60, 77-81-98.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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