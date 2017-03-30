Бесплатные консультации перед «Тотальным диктантом» пройдут в рязанской областной библиотеке

31 марта в 18:30 в малом конференц-зале областной библиотеки имени Горького будут проведены бесплатные консультации по русскому языку в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант»

Занятия проведут учителя русского языка и литературы, члены Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».

Консультации призваны повысить уровень грамотности рязанцев, напомнить им ряд правил, подготовить желающих участвовать в акции, которая состоится 8 апреля в 14:00 в стенах библиотеки им. Горького.

По вопросам участия в акции «Тотальный диктант» можно связаться с координаторами проекта в Рязани по электронной почте osmb-n@yandex.ru, а также по телефону 8-961-009-54-60, 77-81-98.