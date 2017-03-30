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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 15:18
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Общество
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В Рязани назвали лучшего педагога дошкольного образования

В Рязани назвали лучшего педагога дошкольного образования

Сегодня, 30 марта, подведены итоги регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017».

В нем приняли участие тридцать три претендента из двадцати семи муниципальных образований области. В рамках конкурса каждый педагог представил методические материалы в сети Интернет, творческую презентацию собственного инновационного опыта работы. Воспитатели продемонстрировали и практические навыки: показали, как именно они работают с детьми. В завершение конкурса семерка лауреатов провела для коллег мастер-классы, а затем все вместе в форме ток-шоу «Профессиональный разговор» они обсудили вопросы, которые сегодня актуальны для дошкольного образования.

Как отметила во время церемонии награждения победителей заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, такие конкурсы помогают коллегам поделиться опытом и обсудить актуальные для профессионального сообщества проблемы. По словам депутата Госдумы, председателя региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елены Митиной, конкурс «Воспитатель года» набирает обороты. «Независимо от наград, звания, опыта работы педагог должен развиваться. «Воспитатель года» дает ему такую возможность», – отметила она.

Победителем регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017» стала воспитатель детского сада № 48 ОАО «РЖД» (Рязань) Ирина Бурлакова. Она работает с детьми уже тридцать лет. На конкурсе Ирина представила свою инновационную разработку под названием «Поддержка художественно-творческого и эмоционального развития детей в изобразительной деятельности при помощи техники «Sand art». «Это – техника рисования песком. Она развивает у малышей творческое начало, фантазию, самостоятельность, уверенность в себе», – рассказала победительница.

Ирина Бурлакова будет представлять Рязанскую область на заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России-2017», который планируется провести в ноябре в Рязани.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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