На всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» в Рязань приедет поэт-песенник Симон Осиашвили

Фестиваль-конкурс проходит в Рязани уже на протяжении 17 лет и посвящен великому Дню Победы. В этом году ожидается приезд более 100 исполнителей и коллективов с общим числом участников более 200 человек из 13 регионов России.

Открытие фестиваля-конкурса и конкурсное прослушивание участников I и II туров пройдет во дворце культуры «Приокский» 7 и 8 апреля 2017 года. Гала-концерт лауреатов фестиваля и торжественное закрытие состоится в концертном зале Рязанской областной филармонии 9 апреля.

Доброй традицией, которая сохранится и в этом году, стало выступление лауреатов в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В.Силантьева под управлением Александра Клевицкого. Он же возглавит и жюри. В составе жюри этого года и российский поэт-песенник, певец, заслуженный артист России Симон Осиашвили.

С ним рязанцы смогут увидеться и пообщаться в камерном зале Рязанской областной филармонии. Творческая встреча запланирована на полдень 9 апреля.