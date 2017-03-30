Жители Рязанской области смогут бесплатно получить юридическую консультацию

Завтра в регионе пройдет День бесплатной юридической помощи. Консультации для граждан будут проводить в течение всего рабочего дня (с 9 утра до 6 часов вечера) на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Для получения консультации необходимо с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, прийти в пункт приема граждан. При себе необходимо иметь и документы, касающиеся вопроса обращения.

Граждан будут консультировать члены Ассоциации юристов России: представители адвокатской палаты региона, Рязанской областной нотариальной палаты, прокуратуры Рязанской области, министерства социальной защиты населения, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону, регионального управления МВД, Госинспекции труда по области, а также кандидаты в члены Ассоциации юристов России.

График специалистов, принимающих в Рязанской областной библиотеке им. Горького:

Нотариальная палата Рязанской области – с 9 до 11 часов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области – с 9 до 11 часов

УМВД России по Рязанской области – с 9 до 11 часов

Министерство социальной защиты населения Рязанской области – с 9 до 11 часов

Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области – с 11 до 13 часов

Представитель ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы» – с 11 до 13 часов

Управление Росреестра по Рязанской области – с 13 до 15 часов

Юрисконсульт в сфере гражданского права – с 14 до 16 часов

Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права» – с 14 до 16 часов

Представитель уполномоченного по правам человека – с 15 до 17 часов

Прокуратура Рязанской области – с 15 до 17 часов

Государственная инспекция труда по Рязанской области – с 15 до 17 часов.