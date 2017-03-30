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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 15:47
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Спорт
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Ярославский «Локомотив», в составе которого играли хоккеисты «Рязани», выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Четвертый матч финальной серии в конференции «Запад» континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал последним для клуба-партнера ХК «Рязань»: ярославская команда дома уступила армейцам из Санкт-Петербурга (1:2) и выбыла из борьбы за главные награды чемпионата России. Впрочем, на предыдущей стадии турнира плей-офф они переиграли знаменитый клуб ЦСКА. Вклад в этот успех внесли командированные из Ярославля игроки ХК «Рязань» – Владислав Гавриков, Рушан Рафиков, Никита Черепанов, Артем Ильенко и Егор Коршков.

Теперь армейцам из Санкт-Петербурга в заключительной серии турнира плей-офф предстоит встретиться с лучшей командой конференции «Восток» – сегодня, 30 марта, казанский «АК Барс» и «Металлург» из Магнитогорска проведут четвертый поединкок. Он будет показан на телеканале «Матч-ТВ». Прямая трансляция начнется в 18.55.

В финальной серии конференции «Восток» магнитогорские хоккеисты ведут со счетом 3:0. Победа в этом матче позволит «Металлургу» добыть путевку в главный финал Кубка Гагарина.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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