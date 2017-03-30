В проходящих в Сочи Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов участвует команда Рязанской области

56 команд вышли на старт Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Рязанскую область представляет «Планета спорта» из Сасова. В групповом турнире рязанцы уступили кемеровской «Энергии» (2:4), убедительно, со счетом 15:1, победили «Кречет» (Петропавловск-Камчатский), сыграли вничью (4:4) с иркутской ДЮСШ №7 «Олимпия» и в итоге заняли второе место. В турнире плей-офф наша дружина потерпела поражение от «Витязя» (Стрежевой, Томская область) – 5:6, нанесла поражение «Ягуару» из Удмуртии – 6:3. Сегодня, 30 марта, подопечные Эдуарда Султанаева встретятся с командой «Грозный» из Чеченской республики.