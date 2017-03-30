Областная общественно-политическая газета
18:45 МСК
Четверг
30 марта 2017 года
Выпуск № 56 (5343)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Молодые люди из Рязанской области могут стать волонтерами Дня ПобедыРано утром в Рязани горело производственное здание на площади 400 кв. метровЗавтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию Рязанских студентов приглашают к участию в творческом конкурсе к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына Попасть в «Российское село – 2017» сможет каждый рязанец
Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 15:48
Просмотров: 67
Спорт
Версия для печати

В проходящих в Сочи Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов участвует команда Рязанской области

56 команд вышли на старт Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Рязанскую область представляет «Планета спорта» из Сасова. В групповом турнире рязанцы уступили кемеровской «Энергии» (2:4), убедительно, со счетом 15:1, победили «Кречет» (Петропавловск-Камчатский), сыграли вничью (4:4) с иркутской ДЮСШ №7 «Олимпия» и в итоге заняли второе место. В турнире плей-офф наша дружина потерпела поражение от «Витязя» (Стрежевой, Томская область) – 5:6, нанесла поражение «Ягуару» из Удмуртии – 6:3. Сегодня, 30 марта, подопечные Эдуарда Султанаева встретятся с командой «Грозный» из Чеченской республики.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:03
У жителя Рязанской области преступники похитили банковскую карту и сняли с нее деньги
16:34
Уровень воды в Оке в черте Рязани понизился
16:32
На развитие сферы культуры Рязанской области выделено почти 780 млн. рублей
16:13
В Рязанской области неудачливый вор, убегая с добычей, наткнулся на полицейских
15:57
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 57 ДТП
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы