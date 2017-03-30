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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 15:49
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Культура
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На дне рождения областного художественного музея рязанцы узнали, как подружиться с пингвинами

Автор фото: Татьяна Клемешева | На дне рождения областного художественного музея рязанцы узнали, как подружиться с пингвинами
Фото: Татьяна Клемешева.

К своему 104-летию областной музей приготовил программу, которая заинтересовала горожан всех возрастов. В нее вошли встречи, экскурсии и концерт народной музыки.

Школьники встретились с фотографом и путешественником Александром Пахомовым, который рассказал о своих поездках в Антарктиду. В зале музея, где выставлены фотоработы и личные вещи полярника, Александр Александрович показал подросткам документальные фильмы о животном мире этой части планеты. Особое умиление гостей вызвали истории о том, как можно приучить пингвинов.

Также в рамках празднования рязанцы посетили две экскурсии, посвященные искусству разных эпох и истории учреждения. Художник Виктор Грушо-Новицкий пообщался с поклонниками классической живописи, а ансамбль народной музыки «Ока» сделал подарок коллективу музея и посетителям, исполнив задушевные русские песни. Праздник завершит бесплатная лекция из цикла «Дороги в Солотчу» в 18:30. Ее прочтет историк и краевед Д. Ю. Филиппов.

Датой рождения областного художественного музея имени И. П. Пожалостина считается 30 марта – день официальной регистрации учреждения в 1913 году. Его основали художники и представители интеллигенции Рязани. Свои работы музею дарили многие московские живописцы XX века: С. А. Виноградов, В. Н. Бакшеев, В. А. Ватагин и другие. На данный момент хранилища музея насчитывают более семи тысяч экспонатов – живописных и графических полотен, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В учреждении регулярно проходят выставки из местных фондов, работают привозные экспозиции ведущих мастеров России. Горожане собираются в музее на лекциях, концертах и других мероприятиях.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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