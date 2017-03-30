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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 16:13
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Общество
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В Рязанской области неудачливый вор, убегая с добычей, наткнулся на полицейских

Как сообщает сайт УМВД России по области, на одной из улиц в Касимове полицейским, которые шли с оперативного задания, попался молодой человек, который, постоянно оглядываясь, бежал в противоположном от продуктового магазина направлении. В его руках был большой пакет.

Стражи правопорядка предположили, что мужчина что-то украл, и решили остановить его и расспросить. Когда мужчина увидел «погоню», резко свернул в ближайший двор. Сотрудники полиции на автомобиле быстро догнали мужчину и задержали его. Полицейские установили, что ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 37-летний житель Касимова под видом посетителя зашел в магазин, набрал большой пакет продуктов и спиртного, а затем, выкрикивая угрозы, выбежал на улицу, не оплатив покупку.

Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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