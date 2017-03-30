На развитие сферы культуры Рязанской области выделено почти 780 млн. рублей

Итоги работы отрасли подвели на заседании расширенной коллегии министерства культуры и туризма региона

По словам министра Виталия Попова, в минувшем году финансирование отрасли осуществлялось в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» с общим объемом финансирования 764,4 млн. рублей. В этом году плановый объем средств составил 779,1 млн. Из резервного фонда регионального правительства и Президента РФ на развитие отрасли культуры в 2016 году было направлено около 145 млн. рублей.

В Рязанской области успешно развивается музейная отрасль. Общий объем фондов пополнился на 5 тысяч предметов. Для посетителей работают 56 музеев. В этом году знаковым событием стало открытие в Музее истории молодежного движения первого совместного выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди», посвященного 80-летию образования Рязанской области.

В 2016 году введен в эксплуатацию Центр культурного развития в Касимове. Объем освоенных средств составил 99 млн. рублей. Из них 50 млн. выделено из федерального бюджета.

Рязань вошла в топ-5 бюджетных городов для путешествий на летние выходные и в ТОП-10 популярных городов для недорогих новогодних поездок.

– На туризм надо обращать внимание не только как на сферу культуры, но и как на сферу экономики и более активно ее развивать, – отметила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Лучшие работники были награждены грамотами и благодарностями губернатора и министерства культуры и туризма региона.