Уровень воды в Оке в черте Рязани понизился

Как сообщает сайт главного управления МЧС России, в областном центре в Оке уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 236 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 4 сантиметра и достиг отметки 504 сантиметра.

В районе села Старая Рязань уровень воды остается прежним и составляет 324 сантиметра.

На территории города Касимова уровень воды повысился на 1 сантиметр и достиг отметки 324 сантиметра.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр. Он составляет 241 сантиметр.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 347 сантиметров.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 55 сантиметров и составил 232 сантиметра.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 7 сантиметров и составил 282 сантиметра.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 9 сантиметров и составил 462 сантиметра.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 1 сантиметр и достиг отметки 133 сантиметра.

От паводковых вод освободились три низководных моста (в Путятинском районе у села Летники, в Сапожковском районе у деревни Красная Яблонька и Скит Свято-Данилова монастыря). На территории области остаются подтопленными два низководных моста (в Старожиловском и Скопинском районах), а также один участок автодороги в Рязанском районе.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.