У жителя Рязанской области преступники похитили банковскую карту и сняли с нее деньги

В полицию обратился 60-летний житель села Ольхи Ухоловского района, который сообщил, что у него похитили банковскую карту. Когда мужчина обратился в полицию, карта была уже пуста – злоумышленники уже сняли все сбережения – 3 тысячи рублей. Однако мужчина утверждал, что пин-код от карты никому не сообщал.

Полицейские восстановили с пострадавшим события нескольких предыдущих дней и предположили, что банковскую карту могли похитить, когда он приехал к приятелю в райцентр. На застолье среди гостей были малознакомые пострадавшему люди, с ними он ходил в магазин, где расплачивался банковской картой. Они могли «подсмотреть» пин-код.

Сотрудники полиции изучили записи данных автоматизированной системы банка и камер видеонаблюдения и установили когда, где и кто расплачивался краденой картой. Затем полицейские быстро разыскали и задержали 27-летнего жителя рабочего поселка Ухолово и его 22-летнюю приятельницу, которые причастны к краже. Банковскую карту у них изъяли.

Выяснилось, что злоумышленники, в магазине подсмотрели пин-код карты мужчины и вернувшись к застолью вытащили ее из одежды пострадавшего. Пользуясь картой в продуктовых магазинах, злоумышленники рассчитывали остаться незамеченными, но автоматизированная система банка и камеры видеонаблюдения на кассах не оставили им шансов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.