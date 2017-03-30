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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 17:15
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В Рязанской области половодье проходит в «плановом режиме»

Ответственные лица отчитались о паводковой ситуации в регионе

Совместное заседание комиссии при Полномочном представителе Президента РФ В ЦФО по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности проходило по видеосвязи. Со стороны рязанского региона в нем участвовали заместитель председателя правительства Алексей Тюменев, начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, а также профильные министры регионального правительства и представители экстренных служб. Заседание провел заместитель полномочного представителя Президента РФ В ЦФО Николай Овсиенко.

В целом паводковый период в европейской части страны проходит штатно, отметил он. Во многом это определяется благоприятными погодными условиями, которые способствуют медленному таянию снегов и постепенному стоку излишков воды. В Рязанской области отмечены положительные сдвиги в связи с чисткой русла реки Мокши в Кадомском районе, что позволило резко снизить опасность затопления населенных пунктов. Эффективной была признана работа по проверке газовых сетей и приборов в жилом секторе по всей области.

Алексей Тюменев в своем отчете отметил, что на сегодняшний день отрезанными от нормального сообщения с внешним миром остаются четыре населенных пункта. Затоплены два низководных моста и подтоплен участок автодороги, идущий по пойменным лугам в Рязанском районе. На Оке уже был отмечен пик половодья, причем отметка уровня воды была на три метра ниже нормы. Серьезного выхода воды в пойму не было. Тем не менее спасательные силы и средства, как штатные, со стороны МЧС, так и обеспеченные местными властями, приведены в повышенную готовность. Возможные опасности, связанные с паводковым периодом в регионе, готовы нейтрализовать 4003 человека личного состава и 1454 единицы техники. Повсеместно предприняты меры обеспечения пожарной безопасности во временно изолированных населенных пунктах и налажена система медицинского обслуживания. Сделан запас финансовых средств на всех уровнях. Имеется возможность экстренной эвакуации населения в случае непредвиденных ситуаций.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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