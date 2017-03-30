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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 17:29
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Общество
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К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате под Рязанью построен «птичий городок»

К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате под Рязанью построен «птичий городок»

В преддверии международного Дня птиц, который отмечается 1 апреля, сотрудники министерства природопользования совместно с представителями Рязанского отделения Союза охраны птиц России, специализированного лесопожарного учреждения «Пожлес», Солотчинского лесничества, Центра защиты леса посетили Солотчинскую школу-интернат для детей-сирот.

Гости провели с ребятами мастер-класс по изготовлению скворечников. Они рассказали детям, как надо вести себя в лесу, чтобы не навредить природе.

Перед детьми выступил председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России Евгений Горюнов. Он рассказал ученикам о птицах Рязанской области, которые могут заселять искусственные гнезда, о разных видах скворечников и о том, как правильно их сделать.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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