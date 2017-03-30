К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате под Рязанью построен «птичий городок»

В преддверии международного Дня птиц, который отмечается 1 апреля, сотрудники министерства природопользования совместно с представителями Рязанского отделения Союза охраны птиц России, специализированного лесопожарного учреждения «Пожлес», Солотчинского лесничества, Центра защиты леса посетили Солотчинскую школу-интернат для детей-сирот.

Гости провели с ребятами мастер-класс по изготовлению скворечников. Они рассказали детям, как надо вести себя в лесу, чтобы не навредить природе.

Перед детьми выступил председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России Евгений Горюнов. Он рассказал ученикам о птицах Рязанской области, которые могут заселять искусственные гнезда, о разных видах скворечников и о том, как правильно их сделать.