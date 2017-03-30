Состоялась встреча главы рязанского региона Николая Любимова и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова с главой Шиловского района Василием Фоминым

Во время сегодняшней встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования и задачи на будущее, в том числе перспективы создания новых промышленных производств на территории поселка Лесной.

Глава региона Николай Любимов отметил, что впервые посещает Шиловский район.

То, что я увидел, внушает оптимизм. У района хороший потенциал, здесь есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия, способные эффективно работать, – сказал Николай Любимов.

В свою очередь глава Шиловского района Василий Фомин проинформировал о планах по созданию новых предприятий, что позволит открыть дополнительные рабочие места. Кроме того, речь шла о перспективах растениеводства, возвращении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Источник: сайт правительства Рязанской области