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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 17:47
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Власть
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Состоялась встреча главы рязанского региона Николая Любимова и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова с главой Шиловского района Василием Фоминым

Во время сегодняшней встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования и задачи на будущее, в том числе перспективы создания новых промышленных производств на территории поселка Лесной.

Глава региона Николай Любимов отметил, что впервые посещает Шиловский район.

То, что я увидел, внушает оптимизм. У района хороший потенциал, здесь есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия, способные эффективно работать, – сказал Николай Любимов.

В свою очередь глава Шиловского района Василий Фомин проинформировал о планах по созданию новых предприятий, что позволит открыть дополнительные рабочие места. Кроме того, речь шла о перспективах растениеводства, возвращении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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