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Главная страница / Новости Рязани и области / 30 марта 2017 года
30.03.2017, 18:03
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Власть
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Глава Рязани Владислав Фролов представил отчет за 2016 год

Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы за 2016 год был представлен на заседании Рязанской городской Думы 30 марта.

Было отмечено, что в 2016 году Рязанская городская Дума приняла около 600 решений, за каждым из которых стоят интересы избирателей. Утверждены комплексные программы развития социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, что позволяет не только развивать жилищное строительство, но и обеспечивать микрорайоны школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, учреждениями культуры, развивать транспортную сеть.

На протяжении всего года в бюджет Рязани вносились необходимые изменения. Дополнительные средства были направлены в первую очередь на благоустройство Рязани, ремонт дорог, дворовых территорий, систем тепло- и водоснабжения, переселение граждан из аварийного жилья, строительство новых образовательных учреждений.

Полный текст отчета будет опубликован в газете «Рязанские ведомости» и на сайте Рязанской городской Думы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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