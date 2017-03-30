Глава Рязани Владислав Фролов представил отчет за 2016 год

Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы за 2016 год был представлен на заседании Рязанской городской Думы 30 марта.

Было отмечено, что в 2016 году Рязанская городская Дума приняла около 600 решений, за каждым из которых стоят интересы избирателей. Утверждены комплексные программы развития социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, что позволяет не только развивать жилищное строительство, но и обеспечивать микрорайоны школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, учреждениями культуры, развивать транспортную сеть.

На протяжении всего года в бюджет Рязани вносились необходимые изменения. Дополнительные средства были направлены в первую очередь на благоустройство Рязани, ремонт дорог, дворовых территорий, систем тепло- и водоснабжения, переселение граждан из аварийного жилья, строительство новых образовательных учреждений.

Полный текст отчета будет опубликован в газете «Рязанские ведомости» и на сайте Рязанской городской Думы.