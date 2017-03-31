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30.03.2017, 18:42
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Общество
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Активисты ОНФ оценили качество доступной среды в Железнодорожном районе Рязани

Активисты ОНФ оценили качество доступной среды в Железнодорожном районе Рязани

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с журналистами провели рейд по объектам социальной инфраструктуры Железнодорожного района Рязани. В этом микрорайоне города живет инвалид-колясочник Роман Башлыков, который обратился в региональное отделение Народного фронта с просьбой привлечь внимание к состоянию доступной среды для инвалидов. В рейде также приняли участие представители общества инвалидов Железнодорожного района.

Участники рейда осмотрели дороги, по которым передвигается Башлыков, чтобы добраться до ближайших магазинов, а также дошли с ним до почтового отделения связи, в которое инвалиду нет доступа по причине отсутствия пандуса.

Еще труднее пересекать Роману Башлыкову улицу Высоковольтную, чтобы попасть в магазин. Высокий бордюр не дает ему возможности пересечь дорогу по пешеходному переходу. Как рассказал Башлыков, он уже сломал две коляски, пытаясь самостоятельно преодолеть высокие бордюры в указанных местах.

По словам представителя общества инвалидов Железнодорожного района Зинаиды Куликовой, их организация объединяет 1 тыс. 239 человек. «За многих из них у меня просто болит душа. Так, на улице Весенней живет юноша, который также передвигается на коляске. Он может выезжать на улицу только с родителями. Это одаренный человек, которому нужно общение. Однако без помощи посторонних людей преодолеть барьер недоступной уличной среды он не может», – рассказала она.

Как отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Евгения Рябова, Рязанское отделение Общероссийского народного фронта неоднократно поднимало тему доступной среды для инвалидов. Так, после рейда ОНФ были установлены звуковые сигналы на светофорах в местах, где проживают люди с ограничениями здоровья по зрению. «Государство выделяет немалые средства на реализацию программы «Доступная среда». Современные постройки, в том числе новые дома, строятся по стандартам с учетом данной программы, но люди с инвалидностью, проживающие в старых домах, получаются неохваченными заботой государства в сфере доступной среды. Рейд показал, где инвалид-колясочник испытывает особые трудности с передвижением», – прокомментировала ситуацию Рябова.

По ее словам, активисты регионального отделения ОНФ совместно с обществом инвалидов намерены создать список адресов тех объектов, вблизи которых проживают маломобильные граждане, чтобы направить эту информацию в органы власти для обустройства доступной среды там, где она действительно нужна людям.

По итогам проведенного рейда обращения также будут направлены в администрацию города и руководству отделения почты.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 30 марта 2017 года
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